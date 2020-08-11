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К концу 2020 года в Минске будет 300 электрозаправок

11 августа 2020 15:21
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Новости Беларуси. Больше мест для подзарядки экотранспорта. Количество электрозаправок в столице до конца 2020 года может возрасти до 300, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К концу 2020 года в Минске будет 300 электрозаправок-1

Сейчас их уже более 150, только во Фрунзенском районе – 36.

Активно ведется работа по установке новых объектов. Так, станции для электромобилей недавно появились на улице Лынькова.

К концу 2020 года в Минске будет 300 электрозаправок-4

В Минске в основном два типа экспресс-зарядок: на одну и на две машины. Чтобы получить полную батарею, понадобится от 20 минут до 1,5 часов.

# Электромобили # общество # Фотофакт

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