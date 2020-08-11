К концу 2020 года в Минске будет 300 электрозаправок

Новости Беларуси. Больше мест для подзарядки экотранспорта. Количество электрозаправок в столице до конца 2020 года может возрасти до 300, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас их уже более 150, только во Фрунзенском районе – 36. Активно ведется работа по установке новых объектов. Так, станции для электромобилей недавно появились на улице Лынькова.