В Минске продолжается масштабная реконструкция дворов

Новости Беларуси. Масштабное обновление столичных дворов продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, в Ленинском районе завершен первый этап реконструкции придомовой территории на проспекте Рокоссовского.

Здесь благоустроили территорию возле первого корпуса дома № 60. Прямо возле подъездов коммунальщики оборудовали 172 парковочных места, а также вымостили плиткой пешеходные дорожки, подходы к дому и мусороприемным камерам. Установили и новые скамейки с урнами. Кроме того, появилась современная детская площадка с резиновым покрытием и декоративным ограждением. Установлены новые светильники.

Ольга Левчук, инженер по техническому надзору отдела по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ЖКХ Ленинского района:

По второму пусковому комплексу планируется завершить устройство пешеходных связей, ведущих к 58-му дому, устройство велодорожки, устройство двух детских площадок, спортивной площадки с уличными тренажерами и спортплощадки за жилым домом.