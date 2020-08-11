В Минске продолжается масштабная реконструкция дворов

Новости Беларуси. Масштабное обновление столичных дворов продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, в Ленинском районе завершен первый этап реконструкции придомовой территории на проспекте Рокоссовского.
Новости Беларуси. Масштабное обновление столичных дворов продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, в Ленинском районе завершен первый этап реконструкции придомовой территории на проспекте Рокоссовского.
Здесь благоустроили территорию возле первого корпуса дома № 60. Прямо возле подъездов коммунальщики оборудовали 172 парковочных места, а также вымостили плиткой пешеходные дорожки, подходы к дому и мусороприемным камерам. Установили и новые скамейки с урнами. Кроме того, появилась современная детская площадка с резиновым покрытием и декоративным ограждением. Установлены новые светильники.
Ольга Левчук, инженер по техническому надзору отдела по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ЖКХ Ленинского района:
По второму пусковому комплексу планируется завершить устройство пешеходных связей, ведущих к 58-му дому, устройство велодорожки, устройство двух детских площадок, спортивной площадки с уличными тренажерами и спортплощадки за жилым домом.
Работы планируют завершить до конца года. Кроме того, разработаны еще два проекта по масштабному благоустройству дворов на улицах Нахимова и Плеханова. Обновят детские, спортивные и контейнерные площадки. Также оборудуют дополнительные парковочные места и инфраструктуру для велосипедистов.