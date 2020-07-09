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Караник: за последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже

09 июля 2020 17:36
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси проверяет готовность медучреждений на случай второй волны COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вирус хоть и потерял активность, но окончательно не исчез.

Потому больницы дополнительно оснащают необходимым оборудованием, создают резервы средств индивидуальной защиты, корректируют графики реконструкции и строительства новых объектов.

Караник: за последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже-1

Как отмечают в ведомстве, сейчас нет необходимости в большом количестве больниц для пациентов с коронавирусной инфекцией. Наблюдается снижение заболеваемости COVID. За месяц количество инфицированных и число пневмоний снизилось в несколько раз.

Караник: за последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже-4

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Последние недели мы наблюдаем устойчивую положительную динамику. Это касается как количества выявленных случаев инфицирования, так и (что наиболее важно) количества осложненных форм заболевания. Это те пациенты, у которых течение коронавирусной инфекции осложняется пневмониями.

За последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже уменьшилось в несколько раз. Это позволяет проводить обратное перепрофилирование коечного фонда. Это касается всех регионов без исключения нашей страны. Больницы возвращаются к обычному режиму функционирования.

Тем временем в Лидской центральной районной больнице поздравляли первого малыша, рожденного в День Независимости. Это ежегодная традиция.

Караник: за последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже-7

Караник: за последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже-9

К слову, всего 3 июля в 2020 году в стране родились 163 ребенка. Больше мальчиков.

# Коронавирус # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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