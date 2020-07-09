Караник: за последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже

Вирус хоть и потерял активность, но окончательно не исчез.

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси проверяет готовность медучреждений на случай второй волны COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отмечают в ведомстве, сейчас нет необходимости в большом количестве больниц для пациентов с коронавирусной инфекцией. Наблюдается снижение заболеваемости COVID. За месяц количество инфицированных и число пневмоний снизилось в несколько раз.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Последние недели мы наблюдаем устойчивую положительную динамику. Это касается как количества выявленных случаев инфицирования, так и (что наиболее важно) количества осложненных форм заболевания. Это те пациенты, у которых течение коронавирусной инфекции осложняется пневмониями.

За последний месяц количество инфицированных снизилось в несколько раз и количество пневмоний тоже уменьшилось в несколько раз. Это позволяет проводить обратное перепрофилирование коечного фонда. Это касается всех регионов без исключения нашей страны. Больницы возвращаются к обычному режиму функционирования.

Тем временем в Лидской центральной районной больнице поздравляли первого малыша, рожденного в День Независимости. Это ежегодная традиция.