Президент Беларуси: «Никогда никого не предавайте»

Дмитрий Бочков, первый заместитель председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Нет ни одного журналиста, который бы не хотел взять интервью у Президента, потому что, не будем греха таить, самые лучшие, рейтинговые программы у нас там, где появляется синхрон Президента. Это смотрят люди. Когда слышат вас, они сразу понимают, как обстоят дела. И тут ни капли нет ни лукавства, ни попытки каким-то образом вам польстить, вы это сами хорошо знаете.

Вопрос, наверное, такой простой, поэтому если вы считаете ненужным, нет времени на него отвечать, вполне можете сказать, что есть и другие, более важные вещи.

В это сложное время вы чего от нас ожидаете в первую очередь? Как мы можем вам помочь в этих целях, которые вы, очевидно, ставите перед собой? В виде крепкой страны, в виде того, чтобы каждый был услышан и каждый был отмечен. Действительно, целый ряд наших коллег нас очень сильно удивили. Вернее, это не наши коллеги, это люди, которые приобщались к нашей профессии, но так и не смогли приобщиться.

Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»