Президент Беларуси: «Никогда никого не предавайте»

Новости Беларуси. Президент Беларуси 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости пригласили репортеров, редакторов, экспертов, руководителей массмедиа – всего около 250 человек.
Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ: у вас может быть разное мнение – это нормально
Дмитрий Бочков, первый заместитель председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Нет ни одного журналиста, который бы не хотел взять интервью у Президента, потому что, не будем греха таить, самые лучшие, рейтинговые программы у нас там, где появляется синхрон Президента. Это смотрят люди. Когда слышат вас, они сразу понимают, как обстоят дела. И тут ни капли нет ни лукавства, ни попытки каким-то образом вам польстить, вы это сами хорошо знаете.
Вопрос, наверное, такой простой, поэтому если вы считаете ненужным, нет времени на него отвечать, вполне можете сказать, что есть и другие, более важные вещи.
В это сложное время вы чего от нас ожидаете в первую очередь? Как мы можем вам помочь в этих целях, которые вы, очевидно, ставите перед собой? В виде крепкой страны, в виде того, чтобы каждый был услышан и каждый был отмечен. Действительно, целый ряд наших коллег нас очень сильно удивили. Вернее, это не наши коллеги, это люди, которые приобщались к нашей профессии, но так и не смогли приобщиться.
Александр Лукашенко: «Любая свобода слова ограничена в любом государстве законом»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, я понял. Почему? Актуальный вопрос. Никогда никого не предавайте. Еще раз повторяю: у вас не должно сложиться мнения, что у нас какая-то катастрофа. У нас нет катастрофы.