Игорь Карпенко: задача государства – обеспечить свободное волеизъявление граждан в мирных условиях
Новости Беларуси. Беларуси интересен российский опыт по цифровизации избирательных процессов. Об этом заявил председатель ЦИК Беларуси на встрече с председателем Избирательной комиссии Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новый кодекс изменил порядок формирования Центральной избирательной комиссии. Прежде процессом руководили Президент и Совет Республики, теперь полномочия перешли к ВНС. Это очередной шаг в сторону демократичного подхода, о необходимости которого не раз говорил глава государства. Ряд изменений в документе продиктован самой жизнью. Речь, например, о возможности голосования для лиц, в отношении которых принята мера пресечения в виде заключения под стражу. Впрочем, один из главных вопросов на поверхности: сможет ли новый Избирательный кодекс обеспечить стабильные выборы?
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Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:
Ни для кого не секрет: любая избирательная кампания или референдум политизируют общество. Есть разные точки зрения, есть разные идеологии, которые, в общем-то, прописаны у нас. Задача любого государства – обеспечить свободное волеизъявление граждан в спокойных мирных условиях, в безопасных условиях и не допустить расшатывания какой-либо ситуации. Поэтому все это понимают, все в этом направлении работают.
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