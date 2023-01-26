Игорь Карпенко: задача государства – обеспечить свободное волеизъявление граждан в мирных условиях

Новости Беларуси. Беларуси интересен российский опыт по цифровизации избирательных процессов. Об этом заявил председатель ЦИК Беларуси на встрече с председателем Избирательной комиссии Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Палате представителей рассказали, как изменится система избирательных комиссий для единого дня голосования.

Новый кодекс изменил порядок формирования Центральной избирательной комиссии. Прежде процессом руководили Президент и Совет Республики, теперь полномочия перешли к ВНС. Это очередной шаг в сторону демократичного подхода, о необходимости которого не раз говорил глава государства. Ряд изменений в документе продиктован самой жизнью. Речь, например, о возможности голосования для лиц, в отношении которых принята мера пресечения в виде заключения под стражу. Впрочем, один из главных вопросов на поверхности: сможет ли новый Избирательный кодекс обеспечить стабильные выборы? Беларусь и Россия проводят курсы для будущих участников избирательных процессов.