Помощник министра обороны: в учебных заведениях надо вводить специальный предмет по информационной гигиене

Новости Беларуси. Опровергнуть фейки и донести правду до белорусов. В столичной гимназии № 50 сегодня, 26 января, обсуждали вопросы военно-политической ситуации вокруг нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К открытому диалогу с полусотней учеников и педагогов присоединился помощник министра обороны Леонид Касинский.

В начале встречи спикер призвал участников отойти от заготовок и перейти к свободному формату общения. Тема безопасности находится под строгим контролем государства, однако риски и угрозы извне сохраняются. Особое внимание уделили информационной войне. Фейки остаются сильнейшим инструментом манипуляции общественным сознанием.

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:

Сегодня, наверное, даже в учебных заведениях надо вводить специальный предмет, который я бы назвал «Информационная гигиена». Где молодым людям порассказывать, как технически определить, фейк это или правда. Как на эмоциальном уровне определить, фейк это или правда. И в военном ведомстве сегодня есть занятие именно по информационной гигиене, где мы и военнослужащим срочной службы, и офицерам прапорщикам рассказываем, как отделить правду от неправды.

Игорь Сафранович, учащийся гимназии № 50 Минска:

Беседа с представителем Вооруженных Сил Республики Беларусь была об общей обстановке в стране, что происходит. Мы узнали интересующие нас моменты, что будет происходить дальше и какие вообще планы у Министерства обороны.