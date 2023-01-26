Полёты иностранной военной авиации у рубежей Беларуси участились

Новости Беларуси. Радиотехнические войска держат под постоянным наблюдением воздушное пространство над Беларусью и вдоль государственной границы. Полеты военной авиации у наших рубежей участились, но небо под контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При мониторинге ситуации задействована одна из инновационных систем, заступивших на боевое дежурство, – трассовый радиолокационный комплекс «Сопка-2». Станция предназначена для получения и анализа информации о воздушной обстановке в радиусе 450 километров. Определяет скорость, дальность, высоту полетов. Это значит, что белорусские специалисты видят небо над Варшавой, Вильнюсом, Киевом. Помимо общих данных, комплекс получает дополнительную информацию о летательном судне через бортовые ответчики.

Игорь Тищенко, командир радиотехнической бригады:

Все воздушные суда, которые находятся в воздушном пространстве, которые мы видим, подлежат радиолокационному контролю. Да, полеты авиации на сопределе увеличились в несколько раз, в два, даже в три раза увеличились, в том числе и западные страны наращивают авиационную составляющую. Но нам это не мешает, мы все видим, мы все наблюдаем и все выдаем.

Подразделения противовоздушной обороны задействованы и в рамках летно-тактического учения вооруженных сил Беларуси и России. Во время тренировочных полетов военной авиации специалисты отработают ряд задач. Полученный опыт поможет усовершенствовать навыки сил ПВО.

Игорь Тищенко:

Авиация в ходе проведения летно-тактического учения применяется в сложных метеоусловиях, также с применением помех, что накладывает определенные отпечатки для выдачи информации, также на малых, предельно малых высотах, на средних и больших высотах. Для нас это, конечно, бесценный опыт для тренировки боевых расчетов, но каждое учение заканчивается – конечно же, все поставленные цели командующим в ходе учения будут достигнуты, все задачи будут выполнены.