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Полёты иностранной военной авиации у рубежей Беларуси участились

26 января 2023 15:43
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Новости Беларуси. Радиотехнические войска держат под постоянным наблюдением воздушное пространство над Беларусью и вдоль государственной границы. Полеты военной авиации у наших рубежей участились, но небо под контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полёты иностранной военной авиации у рубежей Беларуси участились-1

При мониторинге ситуации задействована одна из инновационных систем, заступивших на боевое дежурство, – трассовый радиолокационный комплекс «Сопка-2». Станция предназначена для получения и анализа информации о воздушной обстановке в радиусе 450 километров. Определяет скорость, дальность, высоту полетов. Это значит, что белорусские специалисты видят небо над Варшавой, Вильнюсом, Киевом. Помимо общих данных, комплекс получает дополнительную информацию о летательном судне через бортовые ответчики.

Полёты иностранной военной авиации у рубежей Беларуси участились-4

Игорь Тищенко, командир радиотехнической бригады:
Все воздушные суда, которые находятся в воздушном пространстве, которые мы видим, подлежат радиолокационному контролю. Да, полеты авиации на сопределе увеличились в несколько раз, в два, даже в три раза увеличились, в том числе и западные страны наращивают авиационную составляющую. Но нам это не мешает, мы все видим, мы все наблюдаем и все выдаем.

Полёты иностранной военной авиации у рубежей Беларуси участились-7

Подразделения противовоздушной обороны задействованы и в рамках летно-тактического учения вооруженных сил Беларуси и России. Во время тренировочных полетов военной авиации специалисты отработают ряд задач. Полученный опыт поможет усовершенствовать навыки сил ПВО.

Полёты иностранной военной авиации у рубежей Беларуси участились-10

Игорь Тищенко:
Авиация в ходе проведения летно-тактического учения применяется в сложных метеоусловиях, также с применением помех, что накладывает определенные отпечатки для выдачи информации, также на малых, предельно малых высотах, на средних и больших высотах. Для нас это, конечно, бесценный опыт для тренировки боевых расчетов, но каждое учение заканчивается – конечно же, все поставленные цели командующим в ходе учения будут достигнуты, все задачи будут выполнены.

Полёты иностранной военной авиации у рубежей Беларуси участились-13

Напряженная военно-политическая обстановка вокруг Беларуси вынуждает принимать дополнительные меры по защите наших рубежей. На прошедшем в понедельник, 23 января, совещании Президент впервые утвердил решение на защиту госграницы в воздушном пространстве. В рамках совместного с Россией летно-тактического учения военные авиаторы отработали немало задач. Это ведение разведки с воздуха, спасательные операции, уничтожение объектов противника, элементы беспарашютного десантирования.

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# Вооруженные силы # общество # Игорь Тищенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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