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В Палате представителей рассказали, как изменится система избирательных комиссий для единого дня голосования

26 января 2023 17:08
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Новости Беларуси. Беларуси интересен российский опыт по цифровизации избирательных процессов. Об этом заявил председатель ЦИК Беларуси на встрече с председателем Избирательной комиссии Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году в стране впервые пройдет единый день голосования. Накануне белорусские депутаты приняли во втором чтении дополнения в Избирательный кодекс.

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В Палате представителей рассказали, как изменится система избирательных комиссий для единого дня голосования-1

В нынешнем году депутатам предстоит обновить законодательную базу страны. Принципиальное внимание экономическому блоку, комплексной корректировке Гражданского и Архитектурного кодексов, а также законопроектам по вопросам инвестиций и предпринимательства. Особая тема – национальная безопасность. Завершит масштабные преобразования избирательная кампания 2024 года. Главным регулятором станет новый Избирательный кодекс, который накануне приняли в Палате представителей. Документ увеличился в объемах, что связано с появлением принципиально новых разделов. Они уточнят роль в избирательном процессе Всебелорусского народного собрания, а также единого дня голосования.

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В Палате представителей рассказали, как изменится система избирательных комиссий для единого дня голосования-4

Виктор Свилло, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Целый ряд существенных, серьезных изменений касается реализации положений единого дня голосования. В частности, меняется система избирательных комиссий, которые будут организовывать этот процесс. Меняется система округов, потому что задачи поставлены в округ по выборам в Палату представителей ровненько вместить округа по выборам в областные Советы депутатов.

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# Выборы # общество # Полина Королева # Виктор Свилло # Фотофакт

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