В Палате представителей рассказали, как изменится система избирательных комиссий для единого дня голосования

Новости Беларуси. Беларуси интересен российский опыт по цифровизации избирательных процессов. Об этом заявил председатель ЦИК Беларуси на встрече с председателем Избирательной комиссии Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году в стране впервые пройдет единый день голосования. Накануне белорусские депутаты приняли во втором чтении дополнения в Избирательный кодекс. Какие наработки особенно интересны белорусским специалистам при проведении электоральной кампании, расскажет Полина Королева.

В нынешнем году депутатам предстоит обновить законодательную базу страны. Принципиальное внимание экономическому блоку, комплексной корректировке Гражданского и Архитектурного кодексов, а также законопроектам по вопросам инвестиций и предпринимательства. Особая тема – национальная безопасность. Завершит масштабные преобразования избирательная кампания 2024 года. Главным регулятором станет новый Избирательный кодекс, который накануне приняли в Палате представителей. Документ увеличился в объемах, что связано с появлением принципиально новых разделов. Они уточнят роль в избирательном процессе Всебелорусского народного собрания, а также единого дня голосования. Игорь Карпенко: задача государства – обеспечить свободное волеизъявление граждан в мирных условиях. Читать здесь.