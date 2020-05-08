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Игорь Карпенко: «Повод вспомнить своего деда, который прошёл ленинградский фрон. Дождался победного дня»

08 мая 2020 19:01
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Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Масюковщина» в Минске 8 мая чтили память погибших во время Великой Отечественной войны солдат, офицеров и мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь находился один из крупнейших концентрационных лагерей смерти «Шталаг-352».

Свое безмолвное спасибо павшим в годы войны ни в чем не повинным людям выразили спикеры Совета Республики и Палаты представителей, а также белорусские депутаты.

Игорь Карпенко: «Повод вспомнить своего деда, который прошёл ленинградский фрон. Дождался победного дня»-1

Игорь Карпенко: «Повод вспомнить своего деда, который прошёл ленинградский фрон. Дождался победного дня»-3

На этом месте от холода, голода и болезней в плену умерли более 80 тысяч человек. Память об этих жертвах в сосновом парке хранит гранитный монумент с Вечным огнем.

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Немые свидетели тех страшных страниц в истории так важны для каждого из нас. Посещение памятных мест – один из самых ценных уроков в жизни. Особенно для молодежи.

Игорь Карпенко: «Повод вспомнить своего деда, который прошёл ленинградский фрон. Дождался победного дня»-6

Игорь Карпенко: «Повод вспомнить своего деда, который прошёл ленинградский фрон. Дождался победного дня»-8

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Это повод вспомнить своего деда, который прошел ленинградский фронт. Оборонял Ленинград, воевал, был ранен, контужен. Дождался победного дня. Это повод вспомнить всех тех своих родственников и тех наших сограждан, которые не пришли с полей сражений. И, конечно же, это праздник, который олицетворяет важность передачи той исторической правды молодому подрастающему поколению.

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Карпенко # Наталья Кочанова # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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