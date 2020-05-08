Игорь Карпенко: «Повод вспомнить своего деда, который прошёл ленинградский фрон. Дождался победного дня»

Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Масюковщина» в Минске 8 мая чтили память погибших во время Великой Отечественной войны солдат, офицеров и мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь находился один из крупнейших концентрационных лагерей смерти «Шталаг-352».

Свое безмолвное спасибо павшим в годы войны ни в чем не повинным людям выразили спикеры Совета Республики и Палаты представителей, а также белорусские депутаты.