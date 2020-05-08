Игорь Карпенко: «Повод вспомнить своего деда, который прошёл ленинградский фрон. Дождался победного дня»

Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Масюковщина» в Минске 8 мая чтили память погибших во время Великой Отечественной войны солдат, офицеров и мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно здесь находился один из крупнейших концентрационных лагерей смерти «Шталаг-352».
Свое безмолвное спасибо павшим в годы войны ни в чем не повинным людям выразили спикеры Совета Республики и Палаты представителей, а также белорусские депутаты.
На этом месте от холода, голода и болезней в плену умерли более 80 тысяч человек. Память об этих жертвах в сосновом парке хранит гранитный монумент с Вечным огнем.
Читайте также:
Владимир Андрейченко про историю своей семьи: только по отцовской линии воевали три человека
Наталья Кочанова: наша самая главная обязанность сегодня, наш долг – сохранить эту правду о войне
Немые свидетели тех страшных страниц в истории так важны для каждого из нас. Посещение памятных мест – один из самых ценных уроков в жизни. Особенно для молодежи.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Это повод вспомнить своего деда, который прошел ленинградский фронт. Оборонял Ленинград, воевал, был ранен, контужен. Дождался победного дня. Это повод вспомнить всех тех своих родственников и тех наших сограждан, которые не пришли с полей сражений. И, конечно же, это праздник, который олицетворяет важность передачи той исторической правды молодому подрастающему поколению.