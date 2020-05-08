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Наталья Кочанова: наша самая главная обязанность сегодня, наш долг – сохранить эту правду о войне

08 мая 2020 15:19
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Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Масюковщина» в Минске 8 мая чтили память погибших во время Великой Отечественной войны солдат, офицеров и мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: наша самая главная обязанность сегодня, наш долг – сохранить эту правду о войне-1

Именно здесь находился один из крупнейших концентрационных лагерей смерти Шталаг 352.

Наталья Кочанова: наша самая главная обязанность сегодня, наш долг – сохранить эту правду о войне-4

Свое безмолвное спасибо павшим в годы войны ни в чем не повинным людям выразили спикеры Совета Республики и Палаты представителей, белорусские депутаты. На этом месте от холода, голода и болезней в плену умерли более 80 тысяч человек. Память об этих жертвах в сосновом парке хранит гранитный монумент с Вечным огнем.

Наталья Кочанова: наша самая главная обязанность сегодня, наш долг – сохранить эту правду о войне-7

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это святой праздник, это святой день. День, когда мы вспоминаем тех людей, которые отстояли свободу и независимость нашей страны много лет назад, тех, кто погиб, отстаивая свободу нашей страны, тех, которые прошли это горнило страшное войны, тех, кто восстанавливал после войны нашу страну из руин. Практически все города, Беларусь была стерта с лица земли.

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Наша самая главная обязанность сегодня, наш долг – сохранить эту память, сохранить эту правду о войне и передать ее будущим поколениям, чтобы эта память была в сердце каждого белоруса всегда. Это священно, это наш долг, это наша обязанность.

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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