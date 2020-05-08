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Владимир Андрейченко про историю своей семьи: только по отцовской линии воевали три человека

08 мая 2020 15:18
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Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Масюковщина» в Минске 8 мая чтили память погибших во время Великой Отечественной войны солдат, офицеров и мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Именно здесь находился один из крупнейших концентрационных лагерей смерти Шталаг 352.

Владимир Андрейченко про историю своей семьи: только по отцовской линии воевали три человека-1

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На территории Республики Беларусь нет и одной семьи, которая не пострадала в годы Великой Отечественной войны. Погиб каждый третий житель. Поэтому, конечно же, эта война коснулась и нашей семьи. Только по отцовской линии у нас воевали три человека. Поэтому, конечно, для нас это святая дата. И мы всегда с семьей очень трепетно к этому относимся.

Владимир Андрейченко про историю своей семьи: только по отцовской линии воевали три человека-4

Фамилии под стеклом в белой ротонде – так здесь хранят память о своих героях. Это порядка 10 тысяч бывших узников Шталага 352. Мраморной черной плитой обозначена каждая братская могила.

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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