Владимир Андрейченко про историю своей семьи: только по отцовской линии воевали три человека

Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Масюковщина» в Минске 8 мая чтили память погибших во время Великой Отечественной войны солдат, офицеров и мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: наша самая главная обязанность сегодня, наш долг – сохранить эту правду о войне

Именно здесь находился один из крупнейших концентрационных лагерей смерти Шталаг 352.