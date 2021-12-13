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«Если видим что чего-то не хватает, мы оперативно это закупаем». Волонтёры Красного Креста о помощи беженцам на границе

13 декабря 2021 07:54
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Новости Беларуси. К ситуации на границе. В ответ на просьбы беженцев Евросоюз сохраняет молчание, а Беларусь продолжает быть гостеприимной для бегущих от разрухи в своих странах. Каждый день в транспортно-логистическом центре работают волонтеры Красного Креста. По общим оценкам, 150 тонн только продовольствия уже роздано беженцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Если видим что чего-то не хватает, мы оперативно это закупаем». Волонтёры Красного Креста о помощи беженцам на границе -1

Ожидание решения от Запада дается людям непросто. Прежде всего, психологически. Беженцы стараются вносить разнообразие в распорядок дня: рисуют, играют в футбол, дети разучивают первые фразы на русском языке. Мамы стараются порадовать домашней едой, приготовленной в полевой кухне.  

«Если видим что чего-то не хватает, мы оперативно это закупаем». Волонтёры Красного Креста о помощи беженцам на границе -4

«На родине нас никто не ждет». Беженцы по-прежнему надеются на открытие гуманитарного коридора в Германию – читайте здесь.  

«Если видим что чего-то не хватает, мы оперативно это закупаем». Волонтёры Красного Креста о помощи беженцам на границе -7

Предоставить горячую еду, продовольственные наборы, средства гигиены – основная задача белорусских волонтеров. Попутно они узнают о дополнительных потребностях и своевременно реагируют.  

«Если видим что чего-то не хватает, мы оперативно это закупаем». Волонтёры Красного Креста о помощи беженцам на границе -10

Валерий Краевский, специалист Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста:  
Наша организация постоянно находится в контакте с заинтересованными государственными, негосударственными организациями. И постоянно пополняем резерв той помощи, которую предоставляем мигрантам. Если видим что чего-то не хватает, мы оперативно это закупаем или небезразличные организации, граждане нам предоставляют эту помощь. А мы уже сюда привозим и распространяем. Такой длительной операции, особенно связанной с мигрантами, наверное, у нас не было. Это колоссальный опыт, я думаю, что мы справляемся.  

«Если видим что чего-то не хватает, мы оперативно это закупаем». Волонтёры Красного Креста о помощи беженцам на границе -13

В транспортно-логистическом центре находится около тысячи беженцев, среди которых 150 детей, а две иностранки готовятся стать мамами. Ранее в Гродненском областном клиническом перинатальном центре успешно прошли роды у двух беженок.  

«Если видим что чего-то не хватает, мы оперативно это закупаем». Волонтёры Красного Креста о помощи беженцам на границе -16

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Ольга Шерснёва # Валерий Краевский # Неша Мохамед # Фотофакт

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