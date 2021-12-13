«Если видим что чего-то не хватает, мы оперативно это закупаем». Волонтёры Красного Креста о помощи беженцам на границе

Новости Беларуси. К ситуации на границе. В ответ на просьбы беженцев Евросоюз сохраняет молчание, а Беларусь продолжает быть гостеприимной для бегущих от разрухи в своих странах. Каждый день в транспортно-логистическом центре работают волонтеры Красного Креста. По общим оценкам, 150 тонн только продовольствия уже роздано беженцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидание решения от Запада дается людям непросто. Прежде всего, психологически. Беженцы стараются вносить разнообразие в распорядок дня: рисуют, играют в футбол, дети разучивают первые фразы на русском языке. Мамы стараются порадовать домашней едой, приготовленной в полевой кухне.

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Предоставить горячую еду, продовольственные наборы, средства гигиены – основная задача белорусских волонтеров. Попутно они узнают о дополнительных потребностях и своевременно реагируют.

Валерий Краевский, специалист Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

Наша организация постоянно находится в контакте с заинтересованными государственными, негосударственными организациями. И постоянно пополняем резерв той помощи, которую предоставляем мигрантам. Если видим что чего-то не хватает, мы оперативно это закупаем или небезразличные организации, граждане нам предоставляют эту помощь. А мы уже сюда привозим и распространяем. Такой длительной операции, особенно связанной с мигрантами, наверное, у нас не было. Это колоссальный опыт, я думаю, что мы справляемся.