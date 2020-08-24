Игорь Карпенко: «Надо сразу включаться в работу и конкретно решать те задачи, которые должна решать школа»

96 % школ уже получили сертификаты готовности. Все они отремонтированы к новому учебному году, укомплектованы учебниками и спортивным инвентарём. Хватает и кадров. В почетном звании «учитель» этот образовательный сезон начнут почти 5 тысяч молодых специалистов.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Завершена разработка тематического календарного планирования. Проходят в регионах педагогические советы, мы также проведем Республиканский педсовет в начале сентября. Санитарно-эпидемиологическая ситуация под контролем, у нас уже есть определенный опыт. Разработаны и утверждены двумя министрами (здравоохранения и образования) методические рекомендации, которые разосланы в учреждения образования. В каждом конкретном случае мы будем точечно принимать те необходимые меры, адекватные меры. Расхолаживаться не надо, надо сразу включаться в работу и конкретно решать те задачи, которые должна решать школа, – воспитательные, образовательные, учебные.