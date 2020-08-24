«Ваша судьба будет зависеть от вас». Дмитрий Пиневич назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения

Новости Беларуси. 24 августа глава государства принял кадровое решение. Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 24 августа глава государства принял кадровое решение. Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До настоящего времени он занимал должность первого заместителя министра здравоохранения. К слову, во время пандемии COVID-19 Дмитрий Пиневич отвечал за организацию соответствующей работы в Минске. Сегодня глава государства попросил его не забывать и о других болезнях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слушайте, люди же болеют и сердечно-сосудистыми, и онкологией, и астма никуда не ушла, и многие другие заболевания. Надо это не забывать. А то люди обижаются, как будто у нас сегодня только коронавирус. Коронавирус в общей массе не лидирующая позиция, не первое место по заболеваемости, есть другие болезни. Поэтому я убедительно прошу обратить на это внимание.
Ну а дальнейшая, Дмитрий Леонидович, (я говорю откровенно, по-мужски) ваша судьба будет зависеть от вас. Чуть-чуть от Натальи Ивановны, поскольку она никуда не уходит, она будет работать и поддерживать, помогать вам, если это нужно будет.
Напомним, должность министра здравоохранения стала вакантна накануне. Прежний руководитель ведомства Владимир Караник был назначен председателем Гродненского облисполкома.