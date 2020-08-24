«Ваша судьба будет зависеть от вас». Дмитрий Пиневич назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения

До настоящего времени он занимал должность первого заместителя министра здравоохранения. К слову, во время пандемии COVID-19 Дмитрий Пиневич отвечал за организацию соответствующей работы в Минске. Сегодня глава государства попросил его не забывать и о других болезнях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слушайте, люди же болеют и сердечно-сосудистыми, и онкологией, и астма никуда не ушла, и многие другие заболевания. Надо это не забывать. А то люди обижаются, как будто у нас сегодня только коронавирус. Коронавирус в общей массе не лидирующая позиция, не первое место по заболеваемости, есть другие болезни. Поэтому я убедительно прошу обратить на это внимание.

Ну а дальнейшая, Дмитрий Леонидович, (я говорю откровенно, по-мужски) ваша судьба будет зависеть от вас. Чуть-чуть от Натальи Ивановны, поскольку она никуда не уходит, она будет работать и поддерживать, помогать вам, если это нужно будет.