Какие специальности популярны? В БГУ подвели итоги вступительной кампании

Новости Беларуси. Самый высокий конкурс в БГУ – на международное право, международные отношения и лингвострановедение. В вузе подвели итоги вступительной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абитуриенты показали высокие результаты тестирования – максимальные 100 баллов зафиксированы по разным предметам 101 раз – это на 15 человек больше, нежели в 2019 году. Так, к ряду студентов присоединятся более 5 тысяч ребят.