Какие специальности популярны? В БГУ подвели итоги вступительной кампании
Новости Беларуси. Самый высокий конкурс в БГУ – на международное право, международные отношения и лингвострановедение. В вузе подвели итоги вступительной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Абитуриенты показали высокие результаты тестирования – максимальные 100 баллов зафиксированы по разным предметам 101 раз – это на 15 человек больше, нежели в 2019 году. Так, к ряду студентов присоединятся более 5 тысяч ребят.
Самый приятный итог этой кампании – количество абитуриентов, набравших свыше 300 баллов. В 2020 году это рекордные 85 %. Популярными традиционно остаются специальности IT-профиля, медицинские, лингвистические и специальности в области международных отношений. Проходной балл на заветный бюджет здесь превышает 350 баллов, а где-то и 380.
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
На протяжении последних 5 лет у нас увеличивается количество тех ребят, абитуриентов, уже студентов, которые имеют при зачислении в своем портфолио свыше 300 баллов. В этом году их стало у нас 85,5 %, т.е. это хороший очень результат. Еще из особенностей могу сказать, что количество 100-балльников, которые имеют сертификат 100 баллов, также вырос у нас примерно на 15 %. Сегодня БГУ в себе содержит количество студентов с такими замечательными результатами примерно на треть по стране. И в целом, примерно на 1/5 выросло общее количество медалистов, выпускников ссузов с дипломом с отличием, которые традиционно относятся к золотому фонду университета.
Учебный процесс стартует уже на следующей неделе. Традиционно – в аудиториях. Не оставлен без внимания и вопрос проживания для иногородних студентов. В БГУ готовы предоставить свыше 8 тысяч мест в 9 общежитиях.