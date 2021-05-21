Игорь Карпенко: многие нацеливаются на поступление в вузы, не понимая, что есть система, готовящая кадры для востребованных предприятий

Новости Беларуси. В рамках фестиваля «Арт-вакацыі» в Гродно развернулась выставка-презентация под открытым небом «Наши достижения тебе – Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В рамках фестиваля «Арт-вакацыі» в Гродно развернулась выставка-презентация под открытым небом «Наши достижения тебе – Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учащаяся молодежь Гродненской области продемонстрировала как свои профессиональные навыки, так и творческую составляющую. Особый интерес у зрителей вызвали автомобили, которые учащиеся колледжа сделали своими руками, старинные костюмы и мастер-класс по росписи пряников.
Семен Самойло, мастер производственного обучения Гродненского государственного профессионального электротехнического колледжа имени И. Счастного:
Каждая деталь этого трицикла изготовлена индивидуально. На некоторые агрегаты, в частности на подвеску, есть патент. В изготовлении, конечно, не я один принимал участие, в основном помогали учащиеся мои, которые занимаются в кружке технического творчества.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Сегодня в комплексе когда мы это все посмотрели – это должно дать полную картину, представление о системе профессионального образования в нашей стране. Потому что многие сегодня исключительно нацеливаются на поступление в высшие учебные заведения, совершенно не понимая, что есть система, которая позволяет подготовить кадры для очень востребованных предприятий и организаций.
Министр образования отметил, что сегодня широко востребованы все специальности профессионально-технического образования. Вместе с тем прорабатывается вопрос, чтобы выпускники ссузов, которые хотят продолжить обучение по профилю в вузе, изучали сокращенную программу, чтобы исключить дублирование предметов.
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