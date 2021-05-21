Прямой эфир

Игорь Карпенко: многие нацеливаются на поступление в вузы, не понимая, что есть система, готовящая кадры для востребованных предприятий

21 мая 2021 21:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В рамках фестиваля «Арт-вакацыі» в Гродно развернулась выставка-презентация под открытым небом «Наши достижения тебе – Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко: многие нацеливаются на поступление в вузы, не понимая, что есть система, готовящая кадры для востребованных предприятий-1

Учащаяся молодежь Гродненской области продемонстрировала как свои профессиональные навыки, так и творческую составляющую. Особый интерес у зрителей вызвали автомобили, которые учащиеся колледжа сделали своими руками, старинные костюмы и мастер-класс по росписи пряников.

Игорь Карпенко: многие нацеливаются на поступление в вузы, не понимая, что есть система, готовящая кадры для востребованных предприятий-4

Семен Самойло, мастер производственного обучения Гродненского государственного профессионального электротехнического колледжа имени ИСчастного:
Каждая деталь этого трицикла изготовлена индивидуально. На некоторые агрегаты, в частности на подвеску, есть патент. В изготовлении, конечно, не я один принимал участие, в основном помогали учащиеся мои, которые занимаются в кружке технического творчества.

Игорь Карпенко: многие нацеливаются на поступление в вузы, не понимая, что есть система, готовящая кадры для востребованных предприятий-7

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Сегодня в комплексе когда мы это все посмотрели – это должно дать полную картину, представление о системе профессионального образования в нашей стране. Потому что многие сегодня исключительно нацеливаются на поступление в высшие учебные заведения, совершенно не понимая, что есть система, которая позволяет подготовить кадры для очень востребованных предприятий и организаций.

Игорь Карпенко: многие нацеливаются на поступление в вузы, не понимая, что есть система, готовящая кадры для востребованных предприятий-10

Министр образования отметил, что сегодня широко востребованы все специальности профессионально-технического образования. Вместе с тем прорабатывается вопрос, чтобы выпускники ссузов, которые хотят продолжить обучение по профилю в вузе, изучали сокращенную программу, чтобы исключить дублирование предметов.

Читайте также:

Ирина Дорофеева про фестиваль-конкурс «Арт-вакацыі»: чем больше будет такой одарённой молодёжи, тем богаче будет наша страна

Она создала аудиобиблиотеку для слабовидящих детей. Рассказываем про талантливую молодёжь Гродно

Традиционные балы в стиле XIX века, открытые чемпионаты и даже чайные церемонии. Как воспитывают таланты в Щучине

# «Гродно – молодёжная столица Беларуси-2021» # общество # Семен Самойло # Игорь Карпенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сложно осознать, что вот был целый человек». Как на родине прощались с лётчиками, разбившимися в Барановичах
21 мая 2021 20:58

«Сложно осознать, что вот был целый человек». Как на родине прощались с лётчиками, разбившимися в Барановичах

«Армения подтверждает свою приверженность». Что Никол Пашинян рассказал на саммите ЕАЭС?
21 мая 2021 19:39

«Армения подтверждает свою приверженность». Что Никол Пашинян рассказал на саммите ЕАЭС?

От редких пород саженцев до электролесовоза. Что можно увидеть на международной выставке-ярмарке «Лесдревтех-2021» в Минске
21 мая 2021 19:39

От редких пород саженцев до электролесовоза. Что можно увидеть на международной выставке-ярмарке «Лесдревтех-2021» в Минске