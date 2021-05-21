Игорь Карпенко: многие нацеливаются на поступление в вузы, не понимая, что есть система, готовящая кадры для востребованных предприятий

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Новости Беларуси. В рамках фестиваля «Арт-вакацыі» в Гродно развернулась выставка-презентация под открытым небом «Наши достижения тебе – Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учащаяся молодежь Гродненской области продемонстрировала как свои профессиональные навыки, так и творческую составляющую. Особый интерес у зрителей вызвали автомобили, которые учащиеся колледжа сделали своими руками, старинные костюмы и мастер-класс по росписи пряников.

Семен Самойло, мастер производственного обучения Гродненского государственного профессионального электротехнического колледжа имени И. Счастного:

Каждая деталь этого трицикла изготовлена индивидуально. На некоторые агрегаты, в частности на подвеску, есть патент. В изготовлении, конечно, не я один принимал участие, в основном помогали учащиеся мои, которые занимаются в кружке технического творчества.