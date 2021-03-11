Она создала аудиобиблиотеку для слабовидящих детей. Рассказываем про талантливую молодёжь Гродно

Анастасия Макеева, корреспондент:

Они всегда на шаг впереди и задают новые тренды. В 2021 году статус культурной столицы перенял Гродно. Талантов и изобретателей здесь немало, поэтому есть возможность себя показать и сделать город еще краше и комфортнее.

Зеленый свет для поколения Z в городе на Немане зажгли неспроста. Улочки с открытки. Мечта туристов. Перекресток культурных дорог. Сегодня в Гродно четыре вуза, 70 тысяч молодых людей, россыпь лауреатов от науки до искусства. И 21-й год станет новым трамплином к вершинам.

Александр Коваленко, начальник отдела идеологической работы по делам молодежи Гродненского горисполкома:

Молодежь со всей республики сможет приехать к нам в город в гости, они смогут познакомиться с нашей историей, с нашими молодыми ребятами, а в целом это республиканские проекты, такие как «ТехноИнтеллект», «Арт-вакации» республиканский финал, это большой общегородской проект «Гродно – город молодых», куда мы приглашаем для участия творческих ребят со всех уголков республики.

Колыбель виртуозов – так справедливо назвать вторую Детскую музыкальную школу искусств. Четыре образцовых коллектива, эстрадно-симфонический оркестр Nota Band, где на равных солируют педагоги и их ученики.

На конкурсах юные дарования всегда остаются на высокой ноте. Среди них гитаристка Екатерина Лещенко. Любовь к инструменту привили в семье, приумножили профи. Теперь глаза горят, а награды льются рекой. Екатерина Лещенко, лауреат международных конкурсов, лауреат специального фонда Президента РБ по поддержке талантливой молодежи:

Больше 30 конкурсов, большинство из них – лауреат. Если тебе не будет нравиться преподаватель либо не будет заинтересованности в музыке, то вряд ли ты добьешься успехов. Коллектив очень дружественный, если в школе есть какие-то задиры, двоечники, которые что-то прогуливают, у нас такого нет, все друг другу кто-то поможет, кто-то подскажет.

Юлия Омельченко, директор ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 2 г. Гродно»:

По моему глубокому убеждению, творчество помогает воспитывать людей любой профессии, потому что музыкальная школа и школа искусств учат не только играть на музыкальном инструменте, но и доводить дело до конца, не бояться сцены, быть артистичным, общаться с людьми.

Полина Хлань девушка хоть и скромная, но без малой скромности – звезда Гродно-сити. И дело не только в учебе на десяточку и доске почета. Ей удалось уже несколько раз поразить жюри на конкурсе «100 идей для Беларуси». Так, мобильное приложение для маленьких туристов под названием «Гродненские приключения для детей» – то, что доктор прописал в музее под открытым небом. Вся информация о местных достопримечательностях и времени их работы в мобильном гиде представлена на восьми языках. Поэтому составить тур выходного дня на велосипеде, авто или своих двоих не составит труда.

Среди перспективных проектов школьницы – аудиобиблиотека на роднай мове для слабовидящих детей. Полина Хлань, ученица ГУО «СШ № 11 имени генерала А. И. Антонова г. Гродно»:

Записывали данные произведения на аудиодиски, использовали голоса наших учителей и учащихся нашей школы, затем нами были созданы вот такие тактильные обложки, чтобы слабовидящим детям было удобнее изучать историю своей родины, прослушивать данные диски.

Мы шрифтом Брайля написали название данного произведения. Мы уже передавали данные диски для прослушивания детям в специальные дома-интернаты и детям было очень интересно.

Собирать урожай из побед по силам студотрядам Гродненского аграрного университета. Настоящая школа жизни. Азы профессии ребята познают с потом и кровью на хлебной ниве, проводят профориентацию и патриотическое воспитание школьников. Марку сельскохозяйственного края держат по достоинству и выходят из альма-матер крепкими специалистами.

Артем Плотников, студент биотехнологического факультета УО «Гродненский государственный аграрный университет»:

Один из самых значимых для нас студотрядов – «Поречанка», он уже два года подряд является лучшим сельскохозяйственным отрядом в Беларуси. Ребята в Поречье живут два месяца, работают, собирают ягоды, параллельно с этим все дополняется различными мероприятиями, оказывается помощь, ходим к памятникам.

Виктория Бобнис, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» с правами районного комитета УО «Гродненский государственный аграрный университет»:

У нас есть отряд, который называется «Механизаторы», для меня это богатыри, обычно это 10-12 студентов, которые работают именно на тракторах в нашем СПК «Прогресс-Вертелишки» помогают убирать хлеб. Они с такой теплотой и душевностью рассказывают про то, как прошло их лето, что прямо заслушиваешься. Они становятся такой большой, дружной семьей, и это вот те самые ребята, на которых можно положиться, опереться в любой трудной ситуации, они всегда придут на помощь. Наша молодежь растет достойная, и замена будет клевая.