Традиционные балы в стиле XIX века, открытые чемпионаты и даже чайные церемонии. Как воспитывают таланты в Щучине

Анастасия Макеева, корреспондент:

Белорусский Версаль! Дворец Друцких-Любецких славится не только своей историей и шикарной архитектурой, но и стал настоящей фабрикой звезд для нового поколения.

Когда репетирует образцовая студия эстрадного пения «Апрель», заслушивается весь Щучин. Светлана Ивановна знает, как направить бархатные голоса в нужное русло. Ее ученики, как иволги, приносят на крыльях победы, а кабинет звенит от наград.

Полина Каравальская:

Смотрим «Голос», «Евровидение», все смотрим. У меня вся семья поющая: и бабушка, и мама, и другая бабушка. Я пою уже 9 лет в студии. Я поступаю в Институт культуры на актерский. Это будет большим плюсом, что я умею петь.

За 75 лет Щучинский дворец творчества детей и молодежи стал колыбелью для юных дарований. Таланты здесь воспитывают 93 педагога. Многие продолжают династии и сами выступают на сцене. Только время не стоит на месте, и чтобы быть в почете у зумеров, нужно быть на шаг впереди.

Татьяна Декевич, руководитель образцового любительского танцевального коллектива Беларуси «Контрасты MIX»:

Моя мама спрашивает: «Когда ты повзрослеешь?» – Я говорю: «Да никогда, у меня работа такая». Я была на международных онлайн-курсах, у меня была импровизация по актерскому мастерству. Осенью я закончила по постановке танца. Если я не буду соответствовать детям, я им не буду интересна, и они от меня уйдут.

Вот и Светлана Ивановна – леди-джаз. Дружит с домрой, импровизирует и дает шанс каждому без пафосных прослушиваний. Любовь к детям и вера рождают такие бэнды, как «Black and White».

Светлана Ткачук, педагог дополнительного образования:

Решили создать такой проект, где будут педагоги и дети. Много белорусского репертуара, стараемся детей воспитывать в духе патриотизма, любви к малой родине.

В роскошных интерьерах креативят 2,5 тысячи школьников. Атмосфера вдохновляет. Вашему вниманию сценка на основе реальных событий. Как Франциск-Ксаверий Друцкий-Любецкий без памяти влюбился в свою племянницу Марию Сципио дель Кампо. Ему было 29, ей – 14. Роковую петлю развязал Папа Римский Пий VII и дал добро на брак. И жили они долго и счастливо. А их внук построил знаменитый Щучинский дворец. Юные актеры уводят гостей и туристов в далекий XIX век. Подобрать ключ к эпохе помогает Тереза Казимировна.

Тереза Белячиц, педагог дополнительного образования:

Когда понимают и дети, и взрослые, что это время юности Пушкина, тогда все сразу воспринимается по-другому. И даже в поведении на улице, в том, как сидят дети в зрительном зале или за столом видно, что эти дети овладели какими-то особыми манерами.

Максим Мисюк:

Как-никак изучается история. Если в школе попросят где-то выступить, пригодится это умение.

Традиционные балы в стиле XIX века, выставки, открытые чемпионаты и даже чайные церемонии. Жизнь дворца богата на события. Оттого год назад решили создать свое ТВ.

В детской телестудии учатся брать интервью, держаться перед камерой, писать сочные тексты. На YouTube-канале юных репортеров уже 20 роликов, и это только начало.

Виктория Шилко, педагог-организатор, руководитель детской телестудии «PRO100TV»:

Запускаем проект «Дворец в лицах», в котором планируем рассказывать о наших знаменитых педагогах, потому что у нас что ни педагог, то руководитель образцовой студии или образцового ансамбля.

Наталья Гарбина:

Начинаю задумываться, а, может быть, стоит пойти на журналиста. Самый интересный первый репортаж был третьего июля, текст мы учили на ходу, все делали импровизированно. Очень классно!

Диана Лебецкая:

В детской телестудии много знакомств. Моя мама очень любит смотреть мои ролики. От модного дизайна до фотоохоты. Кружков по интересам – целых 200. Так что каждый найдет свой проводок в творчестве или спорте. И хоть хвастаться здесь не любят, итоги года говорят сами за себя.

Ирина Дегтерова, директор Щучинского дворца творчества детей и молодежи:

По итогам 2020 года, мы завоевали 174 награды, из них 45 республиканского уровня и 88 международного. Далеко за пределами нашей республики знают наш клуб спортивных единоборств имени Шурупа Владимира Борисовича. Более 100 воспитанников являются чемпионами Республики Беларусь и обладателями Кубка по ушу, кикбоксингу, тайскому боксу. Секрет в наших корнях, где мы живем, и в тех людях, которые работают в нашем учреждении, и Щучинская земля – талантливая земля.