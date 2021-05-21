От редких пород саженцев до электролесовоза. Что можно увидеть на международной выставке-ярмарке «Лесдревтех-2021» в Минске

Новости Беларуси. От редких пород саженцев до эксклюзивной мебели. Масштабная выставка-ярмарка лесной и деревообрабатывающей промышленности открылась в Минске в 19-й раз. Разработки представили более 70 предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отечественные заводы демонстрируют крупногабаритную спецтехнику. От вырубки и лесозаготовки до погрузки и перевозки. Оборудование и технологии для сортировки, хранения и переработки древесины. Ноу-хау – электромобиль для лесных хозяйств. Сотни инструментов и пиломатериалов. Так же в рамках международного проекта проходят тематические презентации, конференции и круглые столы. И, конечно, мастер-классы. Например, 21 мая на время водители «железной рукой» собирали пирамиду из деревянных брусьев.

Любовь Смирнова, руководитель проекта «Лесдревтех-2021»:

Ежедневно проводятся конкурсы. В субботу будет очень интересная эстафета – эстафета вальщиков. Можно будет посмотреть, как работают настоящие заслуженные чемпионы-лесорубы.

Артем Воронец, коммерческий директор белорусского производителя спецтехники:

Мы представляем сегодня лесовозы, которые могут перевозить сортимент. Представляем гидроманипуляторы, которые служат для погрузки, разгрузки сортимента, лесовозные тележки, мульчеры. Сегодня мы пошли по принципу импортозамещения и сделали в Беларуси первую надстройку, которая выполнена из высокопрочных сталей российских. Представили первый прицеп, сортиментовоз нашего собственного производства.