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В Гродно открылась выставка лучших работ национального арт-проекта

23 января 2023 06:09
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Новости Беларуси. Эксперименты в декоративно-прикладном творчестве, новые имена и признанные мастера. В Гродно открылась выставка лучших работ национального арт-проекта «Декарт-22. Избранное», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно открылась выставка лучших работ национального арт-проекта-1

Около 40 полотен от 30 авторов. На экспозиции представлена широкая гамма материалов изделий: текстиль, керамика, стекло, батик, металл. Организаторы уверены: произведения удивят даже искушенного ценителя искусства, ведь представлены не только классические традиционные формы, но также экспериментальные интерпретации. Можно проследить современные тенденции и новаторство авторов. Например, текстильная пластика вбирает в себя черты скульптурного произведения, все чаще авторы сочетают классику и современность, уют и брутальность. Выставка проходит в рамках конкурса от Белорусского союза художников. Принять в нем участие можно лишь раз в три года, потому творцы со всей страны не упускают эту возможность.

В Гродно открылась выставка лучших работ национального арт-проекта-4

Дарья Козловская, заведующая Гродненским выставочным залом:
Это в основном проводится как фестиваль, как демонстрация своего творчества. У них нет какой-то общей цели, общей идеи, общей тематики. Каждый показывает то, чем он занимался, грубо говоря, три года. Все работы представлены за последние три года, и ни одна работа не будет перекликаться и иметь какую-то общую тематику.

В Гродно открылась выставка лучших работ национального арт-проекта-7

На выставку, по итогам конкурса от Белорусского союза художников, жюри отбирает лишь лучшие произведения. Их увидят во всех регионах страны.

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# Выставка # Культура # Дарья Козловская # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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