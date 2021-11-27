Николай Карпенков на открытии военно-патриотического клуба: «В нас, всех белорусах, заложен инстинкт любить свою родину»

На первое занятие пришли более 70 детей, и каждый день количество желающих только растет. В клубе они освоят воинскую науку, узнают больше о нашем государстве и научатся метко стрелять. А занятия по физической подготовке будут проводить именитые спортсмены – чемпионы мира и Европы. На торжественной церемонии командующий внутренними войсками Николай Карпенков вручил ребятам знамя военно-патриотического клуба.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

Мы не просто локально, а глобально понимаем тему военно-патриотического воспитания. Что это самое главное для юношей, мальчишек и девчонок в плане идеологической подготовки. Привить любовь к родине, знать героическое прошлое, наших героев, мечтать служить родине, мечтать защитить родину и совершить подвиг. Поэтому с этой целью сегодня так празднично открывается военно-патриотический клуб «Гранит». Почему гранит? У данной бригады позывной «гранит». У нас каждая бригада имеет свой позывной, и офицеры этой бригады решили, что именно их позывной будет в названии военно-патриотического клуба.

Буквально на прошлой недели мы начали проводить организационные собрания. Было 35 человек, 50, а сегодня я насчитал 75. Дети идут. В нас, всех белорусах, заложен инстинкт любить свою родину, любить и защищать. В этих детских играх я вижу стволы оружия – они направлены в нужную сторону. А мы, соответственно, научим и метко стрелять, и действовать тактически грамотно.