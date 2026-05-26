Додон: большинство граждан Молдовы хотели бы, чтобы страна имела такую же политику, как в Беларуси

Сразу после переговоров с алжирской делегацией Александр Лукашенко встретился с лидером Партии социалистов бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за деструктивной политики официального Кишинева товарооборот с Беларусью сократился почти вдвое – до 120 миллионов долларов. Парламентское большинство впервые в истории полностью заблокировало совместную работу и любые официальные контакты по линии законодательной власти. Лукашенко – Додону: для тебя и твоих сторонников главное – сберечь Молдову для молдован О том, почему простые граждане по-прежнему видят в Минске надежного партнера и друга, по итогам встречи с Александром Лукашенко рассказал лидер Партии социалистов бывший президент Молдовы Игорь Додон.

Игорь Додон, председатель Партии социалистов Молдовы:

Не случайно большинство граждан Республики Молдовы в последнем опросе приближенным другом Молдовы назвали Лукашенко. Потому что то, что есть в Беларуси в экономике, социалке, роль Беларуси с учетом геополитических вызовов, позиция сбалансированная исходя из национальных интересов Беларуси. И большинство граждан Республики Молдовы хотели бы, чтобы Молдова имела такую же политику. Трепетные слова Лукашенко о том, что нужно сохранить государственность Молдовы, конечно, очень важны. Провальная политика евроинтеграции, которую проводит Майя Санду, ни к чему хорошему не приводит. С учетом того, что она больше не может баллотироваться на должность президента, она готова под себя взорвать ситуацию в Молдове. Я думаю, что этому не бывать. Мы сохраним нашу страну. Мы сохраним нашу государственность.