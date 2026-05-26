Лукашенко – Додону: для тебя и твоих сторонников главное – сберечь Молдову для молдован

Этот разговор накануне саммита ЕАЭС приобретает особую значимость. Минск намерен донести позицию и проблемы Кишинева до лидеров крупнейшего экономического объединения. Однако центральной темой беседы стал вопрос сохранения государственности Молдовы. Александр Лукашенко поделился опасениями из-за звучащих в последнее время заявлений о возможном присоединении республики к другой стране. Белорусский лидер призвал патриотов отстоять самостоятельность своей родины. Подчеркнув, что главное для любого государства суверенитет и независимость. Игорь Додон согласился с тезисами белорусского лидера, подчеркнув, что сегодня Минск демонстрирует большую заботу о будущем Молдовы, чем официальный Кишинев.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Конечно, откровенно скажу, я как человек, влюбленный в вашу страну, ты это хорошо знаешь, с ужасом это слышу и воспринимаю. Не хочу говорить банальные вещи о том, что суверенитет, независимость дорого всегда стоят, и это главное для любой страны, это ты лучше меня знаешь. Но я бы очень просил и тебя, и твоих сторонников, чтобы ни в коем случае не допустили уничтожения такой цветущей, прекрасной, пусть небольшой по размерам, страны, как Молдова. Это такой тихий, спокойный был уголок, думаю, и есть для жизни людей. Мы всегда вам завидовали. Думаю, что для тебя, как человека-патриота, главное, и твоих сторонников, – сберечь Молдову для молдован.

Слушай, мы-то это понимаем, нигде мы никому не нужны. Опыт нам показал уже, не хочу тоже называть страны, ты их хорошо знаешь, он показал, как с нами обходятся. Поэтому получится где-то светлое будущее – хорошо. А если не получится, не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Не бывает, Игорь, ты же это знаешь, народов малых или больших. Народы все одинаковые, они великие. Особенно для тех политиков, которые живут с тем или иным народом в той или иной стране. Поэтому молдавский народ – горемычный народ, который в своей истории много чего натерпелся. Это великий народ. Нельзя его унижать, нельзя его принижать, нельзя его куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну.