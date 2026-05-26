Лукашенко – Додону: для тебя и твоих сторонников главное – сберечь Молдову для молдован
Насыщенный международной повесткой день во Дворце Независимости продолжается. От межпарламентского диалога с африканским континентом к обсуждению ситуации в европейском регионе. Сразу после переговоров с алжирской делегацией Александр Лукашенко встретился с лидером Партии социалистов, бывшим Президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот разговор накануне саммита ЕАЭС приобретает особую значимость. Минск намерен донести позицию и проблемы Кишинева до лидеров крупнейшего экономического объединения. Однако центральной темой беседы стал вопрос сохранения государственности Молдовы. Александр Лукашенко поделился опасениями из-за звучащих в последнее время заявлений о возможном присоединении республики к другой стране. Белорусский лидер призвал патриотов отстоять самостоятельность своей родины. Подчеркнув, что главное для любого государства суверенитет и независимость. Игорь Додон согласился с тезисами белорусского лидера, подчеркнув, что сегодня Минск демонстрирует большую заботу о будущем Молдовы, чем официальный Кишинев.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Конечно, откровенно скажу, я как человек, влюбленный в вашу страну, ты это хорошо знаешь, с ужасом это слышу и воспринимаю. Не хочу говорить банальные вещи о том, что суверенитет, независимость дорого всегда стоят, и это главное для любой страны, это ты лучше меня знаешь. Но я бы очень просил и тебя, и твоих сторонников, чтобы ни в коем случае не допустили уничтожения такой цветущей, прекрасной, пусть небольшой по размерам, страны, как Молдова. Это такой тихий, спокойный был уголок, думаю, и есть для жизни людей. Мы всегда вам завидовали. Думаю, что для тебя, как человека-патриота, главное, и твоих сторонников, – сберечь Молдову для молдован.
Слушай, мы-то это понимаем, нигде мы никому не нужны. Опыт нам показал уже, не хочу тоже называть страны, ты их хорошо знаешь, он показал, как с нами обходятся. Поэтому получится где-то светлое будущее – хорошо. А если не получится, не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Не бывает, Игорь, ты же это знаешь, народов малых или больших. Народы все одинаковые, они великие. Особенно для тех политиков, которые живут с тем или иным народом в той или иной стране. Поэтому молдавский народ – горемычный народ, который в своей истории много чего натерпелся. Это великий народ. Нельзя его унижать, нельзя его принижать, нельзя его куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну.
Игорь Додон, председатель Партии социалистов Республики Молдова:
Когда Президент другой страны является большим патриотом Молдовы, чем нынешний президент Молдовы, для меня это, знаете, на душе больно. Еще раз, мы сейчас не говорим о политических баталиях. То, что да, мы боролись с нынешним Президентом, один раз я у нее выиграл, второй раз она у меня. Но мы все клялись на Конституции защищать Молдову, защищать нашу страну. И, безусловно, когда нынешний Президент, после того, как осознала, что никакой европейской интеграции не будет, начала продвигать идею ликвидации молдавского государства, для нас это большая проблема.
Вам большое спасибо. Вы наверняка знаете, что в Молдове вы являетесь политиком, которого поддерживает большинство граждан Молдовы. Из внешних друзей вы на первом месте. И это неслучайно. Потому что та политика, которую проводит Беларусь и социально-экономическая, и тем более в последнее время в условиях очень непростого регионального и геополитического конфликта.
Президент Беларуси подтвердил готовность полностью возобновить работу двусторонней межправительственной комиссии. Александр Лукашенко предлагает искать новые точки соприкосновения в экономике и гуманитарной сфере, чтобы помочь молдавскому народу сохранить экономическую самостоятельность и право на суверенное развитие.