Игорь Бузовский о Дне белорусской письменности в Копыле: искренне надеюсь, что это будут самые яркие и запоминающиеся мероприятия

5 сентября в Копыле пройдет День белорусской письменности. Подробнее о том, что за праздник ждет всех в Копыле, расскажет гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь» – заместитель министра информации Игорь Бузовский. Ольга Войтенкова, СТВ:

Что ждет гостей этого праздника, что в этом году будет новое и интересное, и зачем туда стоит приехать? «Мы приготовили достаточно интересные сюрпризы»

Игорь Бузовский, заместитель министра информации:

Это праздник в первую очередь творческих кругов, писательских, людей, которые олицетворяют нашу культуру книгоиздания, книгонаписания и то, что сегодня прославляет Беларусь. Реальность такова, что мы занимаем на международных аренах призовые места с нашими книгами. Говоря непосредственно о празднике, сегодня уже начнутся неосновные мероприятия, но это возможность хорошо, интересно и полезно провести время. Будут работать площадки по всему городу. В первую очередь приглашаю на республиканскую площадку фестиваля книги и прессы, где будут организованы яркие, представительные встречи с творческими кругами, писателями, автограф-сессии с людьми, которые не просто читают, но и пишут книги, которые позволяют нам узнавать Беларусь, исторические факты, узнавать о тех событиях, которые были в Республике Беларусь – и мы на это ставили акцент

В рамках этой площадки, и не только ее, будет акцентирована направленность субботы и воскресенья (всего Дня белорусской письменности и даже предшествующих мероприятий) в первую очередь на 80-летие начала Великой Отечественной войны, на знаковые события, которые мы в этом году будем праздновать. 17 сентября – это День единства. Год народного единства и День народного единства. Я искренне надеюсь, что это будут самые яркие и запоминающиеся мероприятия, потому что мы приготовили достаточно интересные сюрпризы. Конечно, это и юбилейные даты. Юлия Самусенко, СТВ:

Как Копыль готовится к этому празднику? Что нового в городе появится к этому событию?

Игорь Бузовский:

Город всегда готовится, готовится исполнительная власть на уровне приема гостей – гостиницы, дороги. Насколько я знаю, порядка 500 мероприятий были запланированы в рамках благоустройства города. 250 объектов. Огромное количество благоустройства дорог. Насколько это важно для города, района – думаю, не стоит говорить. Это большие ресурсы, сконцентрированы они, как правило, на определенную точку, определенный районный центр, приурочив к празднику, в силу того, что это всегда красивое торжество и повод благоустроить город в таком масштабе. Юлия Самусенко:

Расскажите, как будет прослеживаться тематика Года народного единства на празднике? «Мы масштабно провели мониторинг всего, что было на протяжении 1921 – 1939 годов»

Игорь Бузовский:

Год народного единства и День народного единства – это неотъемлемая часть Дня белорусской письменности и предшествующих мероприятий, в том числе акцент поставлен на самом ярком, ключевом объекте. В рамках фестиваля книги и прессы мы постарались собрать совместно с историком и коллекционером Владимиром Лиходедовым исторические артефакты, демонстрирующие, что происходило в период, о котором мы говорим, который стал платформой данного праздника – Дня единства 17 сентября. В рамках этой площадки, которую мы будем презентовать, будет представлена возможность увидеть новые книги, которые мы в этом году и к этому году издали. Это книги, которые позволят открыть какие-то новые страницы для себя. Найти их будет легко, но не каждый сегодня ежедневно бегает и ищет определенные книги, но акцент на них мы поставим, чтобы привлечь внимание. И, конечно, газеты. Мы масштабно провели мониторинг всего, что было на протяжении 1921 – 1939 годов, и сделали компиляцию того, что издавалось на территории современной Беларуси. Какие мысли были у людей, что было в политическом, общественном поле. Мы не просто позволим это прочитать и увидеть на баннерах, которые будут представлены, – самые яркие, интересные материалы – но и предоставим возможность забрать с собой. Потому что мы сделали большое количество рекламных материалов, газет, которые можно будет полистать дома. Это на самом деле уникальные кадры, выдержки из газет, олицетворяющие нашу историю. Этому хотелось бы особое внимание уделить.

Ольга Войтенкова:

Слышали, что к празднику приурочат запуск первого белорусского приложения аудиокниг. Расскажите поподробнее. «Мы сегодня позволяем уже гораздо большему количеству авторов продвинуть свою книгу»