Всего 118 районов. Участников автопробега «Символ единства» встречают в городах Брестской области

Новости Беларуси. 118 районов, остановки в знаковых местах и более 7 000 километров в пути. Патриотический автопробег «Символ единства» продолжает свое путешествие по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 сентября колонну встречают в городах Брестской области. Участники марафона уже побывали в Столине, Пинске и ряде других населенных пунктов. Путь держат в Барановичи, где эстафету передадут Гродненской области.

За две недели участники побывают во всех регионах страны. Финальной точкой 17 сентября станет столица, где пройдет грандиозный концерт в «Минск-Арене». Марафон призван объединить белорусов в преддверии Дня народного единства. Так что присоединиться к маршруту участников может каждый желающий. Следить за передвижением можно в соцсетях.