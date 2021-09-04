Прямой эфир

Всего 118 районов. Участников автопробега «Символ единства» встречают в городах Брестской области

04 сентября 2021 12:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 118 районов, остановки в знаковых местах и более 7 000 километров в пути. Патриотический автопробег «Символ единства» продолжает свое путешествие по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего 118 районов. Участников автопробега «Символ единства» встречают в городах Брестской области-1

4 сентября колонну встречают в городах Брестской области. Участники марафона уже побывали в Столине, Пинске и ряде других населенных пунктов. Путь держат в Барановичи, где эстафету передадут Гродненской области.

За две недели участники побывают во всех регионах страны. Финальной точкой 17 сентября станет столица, где пройдет грандиозный концерт в «Минск-Арене». Марафон призван объединить белорусов в преддверии Дня народного единства. Так что присоединиться к маршруту участников может каждый желающий. Следить за передвижением можно в соцсетях.

Всего 118 районов. Участников автопробега «Символ единства» встречают в городах Брестской области-4

Символом единства стало зерно, собранное на полях нашей страны. Каждый регион передает мешочек с зерном нового урожая колонне участников марафона и таким образом вносит свой вклад в общий каравай, который испекут ко Дню единства – 17 сентября.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это очень неловкая тема, табуированная». Поговорили с сексологом
04 сентября 2021 12:12

«Это очень неловкая тема, табуированная». Поговорили с сексологом

Как прошёл финал конкурса юных чтецов «Жывая класіка»? Смотрите в эфире СТВ
04 сентября 2021 12:06

Как прошёл финал конкурса юных чтецов «Жывая класіка»? Смотрите в эфире СТВ

«Отправляли на каторгу, в места заключения». Вот как жили западные белорусы во время польской оккупации
04 сентября 2021 11:51

«Отправляли на каторгу, в места заключения». Вот как жили западные белорусы во время польской оккупации