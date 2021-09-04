Что делать, если ребёнок грызёт ногти? Советы от психологов и воспитателей

Чем бы дитя не тешилось, абы не жевало волосы и не кусало губы. В борьбе с вредными привычками у родителей все методы хороши. «Палец сломаешь», «намажем горчицей». Постоянные одергивания и байки ведут в тупик и могут спровоцировать стресс. Поймите, для малыша это своего рода ритуал, который он даже не осознает. Причину нужно искать взрослым.

Александра Магирани, психолог:

Все мы знаем, что малыш, находясь еще в утробе матери, начинает сосать палец. Это инструмент успокоения. Это всегда про покой, про то, что мама рядом. Сосание пальца, грызение ногтей, ковыряние в носу – это все способ, благодаря которому ребенок научился снимать напряжение.

Юлия Боброва, педагог-психолог:

Здесь может стоять вопрос, что родители недостаточно внимания проявляют к ребенку, недостаточно ласки. Или, например, очень сильно его контролируют. Очень важно говорить с ребенком, чего он боится, проговаривать страхи. Если ребенок не может рассказать, мы можем предложить нарисовать его страхи. Конечно, это его будет успокаивать, ему будет становиться легче.

Поток энергии направьте в полезное русло. Кружок, секция, лепка, семейный пикник, наконец. Найдите альтернативу. Разомкните эту капсулу.

Юлия Хмелева, воспитатель дошкольного образования:

Я работаю воспитателем около 10 лет и за это время у детей наблюдала разнообразные вредные привычки. Со своей стороны я рекомендовала родителям, а точнее маме, накрасить ребенку красивым лаком ногти – такую красоту очень жалко портить. Со временем привычка исчезала. У одной моей воспитанницы была такая вредная привычка, она накручивала на пальцы волосы. Что же мы можем порекомендовать родителям? Делать красивые прически, покупать новые резинки, заколки и учить девочку ухаживать за своими волосами.

Как говорил товарищ Маяковский, крошка сын к отцу пришел. Родителям следует объяснить, что приносить из детского сада матные словечки и ябедничать на друзей нехорошо. А еще лучше, самим быть примером.

Александра Магирани:

Если папа объясняет, что ругаться плохими словами плохо и тут же сам по телефону звонит и с коллегой употребляет какие-то бранные слова, то, конечно, это так не работает. То есть ребенок понимает, что его обманывают. Мне нравится такая фраза: не воспитывайте детей, воспитывайте себя.

Если карапуз, как пылесос, все тянет с земли, выдохните и не краснейте. Он познает мир. Это нормально. Главное – следите за гигиеной и безопасностью. Камешки-фантики для него – сокровище, которое к тому же он может выменять на игрушку мечты. Мальчики, например, часто сметают ветки и делают из них стрелы. Не рушьте детский мир. Правильно расставляйте акценты.

Надежда Цыркун, психолог:

Возьмем семью, которая не курит, вообще никогда не курила. Но ребенку все интересно. Ребенок трех лет вышел, сосед стоит, курит: ааа, дымок, мужчина. Ребенок поражен, он дождался, пока сосед завершил курение, подобрал этот окурочек, бычок. Взял в ручки и стал изображать. Значит ли это, что он станет курильщиком? Нет. Но мы можем сказать, что есть очень много людей, казинаки грызут, ручку покусывают и курят по-настоящему. Что они делают в этот момент? Они уходят в утробу. Это регрессия поведения. Только то инстинктивное – это сосательный рефлекс, а это социально-приемлемая форма, в которую все трансформировалось. Поэтому если ребенок сам социализируется через подражание, то взрослые пытаются убеждать-разъяснять.

Не всегда подводный камень может быть связан с нервами. Если ребенок постоянно чешется, виной тому могут быть глисты. Да, не романтично. Но проверить здоровье у специалистов не будет лишним. Отлично работает и эффект от обратного.

Надежда Цыркун:

Мы начинаем общаться и говорим: какой молодец, ты уже пальцем научился в нос залезать, а научи меня, я тоже так хочу. Ой, как интересно и дальше мы всем рассказываем и показываем это 150 раз, на 149-м ребенок потеряет интерес. Мы будем говорить в гостях: гордимся, вставай на табуреточку, палец в рот. Первый палец, второй – все. Это проходит, потеряли интерес.

А лучшая формула – общение 24/7 и счастливая дружная семья. Чтобы вашим кровинушкам меньше хотелось сидеть в гаджетах.