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Что делать, если ребёнок грызёт ногти? Советы от психологов и воспитателей

04 сентября 2021 14:01
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Чем бы дитя не тешилось, абы не жевало волосы и не кусало губы. В борьбе с вредными привычками у родителей все методы хороши. «Палец сломаешь», «намажем горчицей». Постоянные одергивания и байки ведут в тупик и могут спровоцировать стресс. Поймите, для малыша это своего рода ритуал, который он даже не осознает. Причину нужно искать взрослым.

Что делать, если ребёнок грызёт ногти? Советы от психологов и воспитателей-1

Александра Магирани, психолог:
Все мы знаем, что малыш, находясь еще в утробе матери, начинает сосать палец. Это инструмент успокоения. Это всегда про покой, про то, что мама рядом. Сосание пальца, грызение ногтей, ковыряние в носу – это все способ, благодаря которому ребенок научился снимать напряжение.

Что делать, если ребёнок грызёт ногти? Советы от психологов и воспитателей-4

Юлия Боброва, педагог-психолог:
Здесь может стоять вопрос, что родители недостаточно внимания проявляют к ребенку, недостаточно ласки. Или, например, очень сильно его контролируют. Очень важно говорить с ребенком, чего он боится, проговаривать страхи. Если ребенок не может рассказать, мы можем предложить нарисовать его страхи. Конечно, это его будет успокаивать, ему будет становиться легче.

Что делать, если ребёнок грызёт ногти? Советы от психологов и воспитателей-7

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Что делать, если ребёнок грызёт ногти? Советы от психологов и воспитателей-10

Юлия Хмелева, воспитатель дошкольного образования:
Я работаю воспитателем около 10 лет и за это время у детей наблюдала разнообразные вредные привычки. Со своей стороны я рекомендовала родителям, а точнее маме, накрасить ребенку красивым лаком ногти – такую красоту очень жалко портить. Со временем привычка исчезала. У одной моей воспитанницы была такая вредная привычка, она накручивала на пальцы волосы. Что же мы можем порекомендовать родителям? Делать красивые прически, покупать новые резинки, заколки и учить девочку ухаживать за своими волосами.

Что делать, если ребёнок грызёт ногти? Советы от психологов и воспитателей-13

Как говорил товарищ Маяковский, крошка сын к отцу пришел. Родителям следует объяснить, что приносить из детского сада матные словечки и ябедничать на друзей нехорошо. А еще лучше, самим быть примером.

Что делать, если ребёнок грызёт ногти? Советы от психологов и воспитателей-16

Александра Магирани:
Если папа объясняет, что ругаться плохими словами плохо и тут же сам по телефону звонит и с коллегой употребляет какие-то бранные слова, то, конечно, это так не работает. То есть ребенок понимает, что его обманывают. Мне нравится такая фраза: не воспитывайте детей, воспитывайте себя.

Что делать, если ребёнок грызёт ногти? Советы от психологов и воспитателей-19

Если карапуз, как пылесос, все тянет с земли, выдохните и не краснейте. Он познает мир. Это нормально. Главное – следите за гигиеной и безопасностью. Камешки-фантики для него – сокровище, которое к тому же он может выменять на игрушку мечты. Мальчики, например, часто сметают ветки и делают из них стрелы. Не рушьте детский мир. Правильно расставляйте акценты.

Что делать, если ребёнок грызёт ногти? Советы от психологов и воспитателей-22

Надежда Цыркун, психолог:
Возьмем семью, которая не курит, вообще никогда не курила. Но ребенку все интересно. Ребенок трех лет вышел, сосед стоит, курит: ааа, дымок, мужчина. Ребенок поражен, он дождался, пока сосед завершил курение, подобрал этот окурочек, бычок. Взял в ручки и стал изображать. Значит ли это, что он станет курильщиком? Нет. Но мы можем сказать, что есть очень много людей, казинаки грызут, ручку покусывают и курят по-настоящему. Что они делают в этот момент? Они уходят в утробу. Это регрессия поведения. Только то инстинктивное – это сосательный рефлекс, а это социально-приемлемая форма, в которую все трансформировалось. Поэтому если ребенок сам социализируется через подражание, то взрослые пытаются убеждать-разъяснять.

Что делать, если ребёнок грызёт ногти? Советы от психологов и воспитателей-25

Не всегда подводный камень может быть связан с нервами. Если ребенок постоянно чешется, виной тому могут быть глисты. Да, не романтично. Но проверить здоровье у специалистов не будет лишним. Отлично работает и эффект от обратного.

Что делать, если ребёнок грызёт ногти? Советы от психологов и воспитателей-28

Надежда Цыркун:
Мы начинаем общаться и говорим: какой молодец, ты уже пальцем научился в нос залезать, а научи меня, я тоже так хочу. Ой, как интересно и дальше мы всем рассказываем и показываем это 150 раз, на 149-м ребенок потеряет интерес. Мы будем говорить в гостях: гордимся, вставай на табуреточку, палец в рот. Первый палец, второй – все. Это проходит, потеряли интерес.

Что делать, если ребёнок грызёт ногти? Советы от психологов и воспитателей-31

А лучшая формула – общение 24/7 и счастливая дружная семья. Чтобы вашим кровинушкам меньше хотелось сидеть в гаджетах.

Что делать, если ребёнок грызёт ногти? Советы от психологов и воспитателей-34

Александра Магирани:
Если говорить начистоту, то родителям часто выгодно, чтобы ребенок посидел в гаджете. Пока я там приготовлю борщ или отдохну. Нужно быть честным с самим собой, что ты выбираешь: здоровье ребенка в приоритете или свой личный отдых.

# Дети и родители # общество # Александра Магирани # Юлия Боброва # Юлия Хмелева # Надежа Цыркун # Анастасия Макеева # Фотофакт

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