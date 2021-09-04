«Увесь Капыль давольны, так красіва. Ніколі не было такога». Як сустракаюць Дзень пісьменства жыхары горада?

У нас обновили полностью, капитальный ремонт сделали практически второй школы центральной. Она как бы самая старая у нас школа. Полностью город поменялся: тротуарные дорожки, велосипедные появились дорожки по кольцевой. То есть центр вообще изменился. Полностью все здания обновили фасады. Очень нравится то, то на пятиэтажных домах, вот как у нас спускаться, наших пісьменнікаў беларускіх портреты нарисовали – это очень красиво смотрится.