Игорь Брыло: «Ни один завод у нас ещё не стал и не станет»
Новости Беларуси. Экспорт белорусских продуктов питания по итогам 2022 года достигнет порядка 8 миллиардов долларов. Такой прогноз 26 октября озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия на международном форуме «Беларусь молочная». В этом году он собрал рекордное количество участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что позволит укрепить позиции Беларуси на мировом рынке и больше зарабатывать в условиях санкций? Где искать поставщиков упаковки и как оптимизировать логистику?
Подробности в репортаже Карины Верховцевой.
За последние пять лет наша страна уверенно вышла в лидеры среди стран СНГ по производству молочной продукции. Марка «Сделано в Беларуси» – уже гарант качества и бренд, который знают и ценят во многих уголках мира. И пока за рубежом население обеспокоено нехваткой продуктов и увеличением цен, мы можем заявлять: себя молочной продукцией обеспечим сполна, еще и на экспорт поставим. Среди основных направлений сегодня: Россия, Китай, страны Азии, Океании и даже Африка.
Брыло: экспорт белорусских продуктов питания по итогам года достигнет примерно 8 млрд долларов (здесь подробности).
И эта сумма экспорта не предел. Правда, санкции все же сказались на течении молочных рек. В какой-то момент возникла нехватка тетрапака. Однако проблему удалось оперативно решить: идут поставки из Китая и России. Кроме того, в планах собственное производство упаковки.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Никаких вопросов нет по тетрапаку, все решено, и вы видите, на прилавках у нас нет никаких проблем с упаковкой. Что касается каких-то импортных запасных частей, я всегда говорю, что ни один завод у нас еще не стал и не станет. Почему? Потому что любая компания, где бы она ни находилась, что бы она ни производила, она хочет работать на любых рынках. А рынок Беларуси – это практически рынок РФ, поэтому если не напрямую из какой-то страны привозят, значит, через какую-то другую страну. Но любая запасная часть, которая не делается в РБ, она завезена и никаких проблем у нас с этим нет.
«Сюда наливается проба». На форуме «Беларусь молочная» показали, как определяется качество молока (здесь подробнее).