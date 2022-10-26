Игорь Брыло: «Ни один завод у нас ещё не стал и не станет»

Новости Беларуси. Экспорт белорусских продуктов питания по итогам 2022 года достигнет порядка 8 миллиардов долларов. Такой прогноз 26 октября озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия на международном форуме «Беларусь молочная». В этом году он собрал рекордное количество участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что позволит укрепить позиции Беларуси на мировом рынке и больше зарабатывать в условиях санкций? Где искать поставщиков упаковки и как оптимизировать логистику? Подробности в репортаже Карины Верховцевой.

За последние пять лет наша страна уверенно вышла в лидеры среди стран СНГ по производству молочной продукции. Марка «Сделано в Беларуси» – уже гарант качества и бренд, который знают и ценят во многих уголках мира. И пока за рубежом население обеспокоено нехваткой продуктов и увеличением цен, мы можем заявлять: себя молочной продукцией обеспечим сполна, еще и на экспорт поставим. Среди основных направлений сегодня: Россия, Китай, страны Азии, Океании и даже Африка. Брыло: экспорт белорусских продуктов питания по итогам года достигнет примерно 8 млрд долларов (здесь подробности).

И эта сумма экспорта не предел. Правда, санкции все же сказались на течении молочных рек. В какой-то момент возникла нехватка тетрапака. Однако проблему удалось оперативно решить: идут поставки из Китая и России. Кроме того, в планах собственное производство упаковки.