Что о ВНС думают белорусы и как им получить честные ответы на свои вопросы? Рассказываем о проекте закона

Новости Беларуси. Законопроект о ВНС в первом чтении может быть рассмотрен депутатами в 2022 году. Об этом 26 октября заявил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни по всей стране идет активное обсуждение законопроектов «Об изменении Избирательного кодекса» и «О Всебелорусском народном собрании». Свои вопросы, предложения и критику может высказать каждый. К дискуссии подключаются рабочие коллективы, при этом парламент получает общественный фидбэк.

Ознакомиться с проектами законов и выразить свою точку зрения можно не только на диалоговых площадках, но и в онлайн-формате. Информация и обсуждение на форуме доступны на национальном правовом интернет-портале. Народный взгляд на будущее ВНС в материале Ксении Худолей.

Как будет формироваться ВНС и чем заниматься, кто сможет стать делегатом и к чему это обяжет? Вопросы, на которые должен ответить новый закон о Всебелорусском народном собрании. Свое слово уже сказали (а точнее вписали) в проект документа депутаты парламента. Юристы, обществоведы, эксперты из разных сфер (порой и в жарком споре) плели канву законопроекта. Но точка не поставлена, пока документ не пройдет самый придирчивый анализ – народный.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

В коллективах мы обсуждаем весь круг вопросов, связанный со Всебелорусским народным собранием. В первую очередь это порядок его формирования. Людей интересует, как можно попасть на ВНС, какие пути делегирования на ВНС. И этот вопрос мы обсуждаем развернуто. Конечно же, мы обсуждаем вопросы полномочий Всебелорусского народного собрания, его место в системе разделения властей. Люди спрашивают, не будет ли это той силой, которая разрушит стройную систему разделения властей законодательной, исполнительной и судебной.

Диалоги, форумы, дискуссии – с начала недели страна обсуждает уникальный в международных масштабах инструмент демократии. Прозрачно, вдумчиво, на местах. Есть ли преференции для делегатов и возможно ли заседания ВНС проводить в формате онлайн? Ответы на эти вопросы прозвучали сегодня в Могилеве. Кто-то приходит просто послушать и уточнить положения проекта, кто-то приносит свои предложения, кто-то уже видит себя в числе делегатов.

Никита Селедцов, работник предприятия по производству полиэфирной продукции:

Поскольку белорусское народное собрание – это высший представительный орган, я считаю, что в него должны входить как руководители, так и обычный народ. Потому что каждый должен, в принципе, иметь свое какое-то видение, свое мнение. Чтобы оно было услышано.

Игорь Алексейчиков, работник предприятия по производству полиэфирной продукции:

Народ определяет будущее своей страны. А это реальная возможность участвовать в этом процессе. Сегодня, побывав на этой информационной площадке, узнал очень много нового и интересного.

Здесь, в отличие от интернет-знатоков, люди видят реальную картину – участвовать в жизни страны напрямую через всебелорусский форум сможет каждый, кто приложит усилия не для хейтерских комментариев в Сети, а для действенного общественного самопиара. К примеру, заручиться поддержкой земляков и получить депутатский мандат или убедить коллег по общественному объединению выдвинуть свою кандидатуру. Все вопросы сейчас можно и нужно задать экспертам. К тому же на диалоговых площадках готовы разъяснить и новшества, предлагаемые в Избирательный кодекс. Любецкая: каждый человек должен понимать ценность института ВНС наравне с другими ветвями власти. Читайте здесь.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

Сегодня очень важно людям донести ту информацию. Неслучайно эти законопроекты выложены на правовом портале. Каждый может с ними ознакомиться, высказать какие-то свои мысли, прислать какие-то свои предложения, замечания. А мы в свою очередь готовы встречаться с населением, обсуждать, отвечать на вопросы. Почему мы видим эту норму именно так, а не по-другому.

Почему белорусам важно вникнуть в работу парламента? Потому что, проголосовав за обновление Конституции, мы лишь положили начало большого непроторенного пути. Теперь пришло время придавать решениям референдума конкретную форму, не отходя при этом от первоначальной цели – народное собрание должно стать общественным камертоном жизни Беларуси. Лукашенко: делегаты работают на общественных началах, не надо кричать, что мы деньги будем тратить на ВНС. Читайте здесь.

Стоит ли ждать, что обсуждать ВНС и Избирательный кодекс страна будет в информационной тишине? Разумеется, нет. Вряд ли развитие белорусской модели демократии нравится тем, кто веками задает свою политическую моду. Впрочем, там, где на Беларусь смотрят непредвзятым взглядом, понимают – это серьезный шаг в укреплении нашей государственности. Что думают о проекте закона о ВНС за рубежом? Мнение политолога из России.