Прямой эфир

Что думают о проекте закона о ВНС за рубежом? Мнение политолога из России

26 октября 2022 18:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Законопроект о ВНС в первом чтении может быть рассмотрен депутатами в 2022 году. Об этом 26 октября заявил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Что о ВНС думают белорусы и как им получить честные ответы на свои вопросы? Рассказываем о проекте закона.  

Что думают о проекте закона о ВНС за рубежом? Мнение политолога из России-1

Вячеслав Сутырин, политолог (Россия):  
Это очень правильно и своевременно, что слушают мнение простых людей. У них часто бывают очень хорошие предложения. Как повысить эффективность вообще работы всей страны. И работы промышленности, прежде всего. В Великобритании вообще уже не избирают какого уже подряд премьер-министра. Нет народного голосования. Премьер-министры меняются, а народ вообще в этом никак не участвует. Подданные Великобритании. Поэтому, вы знаете, плохой критерий, если они этот критерий используют.  

Любецкая: каждый человек должен понимать ценность института ВНС наравне с другими ветвями власти. Читайте здесь.  

# Международная политика # общество # Ксения Худолей # Вячеслав Сутырин # Игорь Сергеенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что о ВНС думают белорусы и как им получить честные ответы на свои вопросы? Рассказываем о проекте закона
26 октября 2022 18:13

Что о ВНС думают белорусы и как им получить честные ответы на свои вопросы? Рассказываем о проекте закона

«Это в первую очередь страховка от ошибок в будущем выборе». Зачем нужно ВНС?
26 октября 2022 18:12

«Это в первую очередь страховка от ошибок в будущем выборе». Зачем нужно ВНС?

«Сюда наливается проба». На форуме «Беларусь молочная» показали, как определяется качество молока
26 октября 2022 17:48

«Сюда наливается проба». На форуме «Беларусь молочная» показали, как определяется качество молока