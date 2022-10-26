Что думают о проекте закона о ВНС за рубежом? Мнение политолога из России

Что о ВНС думают белорусы и как им получить честные ответы на свои вопросы? Рассказываем о проекте закона.

Новости Беларуси. Законопроект о ВНС в первом чтении может быть рассмотрен депутатами в 2022 году. Об этом 26 октября заявил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Сутырин, политолог (Россия):

Это очень правильно и своевременно, что слушают мнение простых людей. У них часто бывают очень хорошие предложения. Как повысить эффективность вообще работы всей страны. И работы промышленности, прежде всего. В Великобритании вообще уже не избирают какого уже подряд премьер-министра. Нет народного голосования. Премьер-министры меняются, а народ вообще в этом никак не участвует. Подданные Великобритании. Поэтому, вы знаете, плохой критерий, если они этот критерий используют.