Брыло: экспорт белорусских продуктов питания по итогам года достигнет примерно 8 млрд долларов

Новости Беларуси. Экспорт белорусских продуктов питания по итогам года достигнет примерно 8 миллиардов долларов. Такой прогноз 26 октября озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия на международном форуме «Беларусь молочная». В 2022 году он собрал рекордное количество участников – около полутысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях нарастающего в мире беспокойства по поводу нехватки продуктов и роста цен на них полученный в Беларуси урожай позволяет иметь высокий уровень обеспеченности продовольствием в нашей стране и наращивать экспортный потенциал АПК.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Что касается экспорта этого года, то цифра по итогам года будет опять рекордная, на уровне 8 миллиардов долларов. По итогам 9 месяцев мы уже добавили 1 миллиард долларов к уровню 9 месяцев прошлого года – 5,2 миллиарда. Процент роста – 125 %. Это говорит о том, что, невзирая ни на какие санкции, экономические, политические, Беларусь продает свою продукцию, она узнаваема в мире и пользуется заслуженным авторитетом.