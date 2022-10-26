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Брыло: экспорт белорусских продуктов питания по итогам года достигнет примерно 8 млрд долларов

26 октября 2022 11:01
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Новости Беларуси. Экспорт белорусских продуктов питания по итогам года достигнет примерно 8 миллиардов долларов. Такой прогноз 26 октября озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия на международном форуме «Беларусь молочная». В 2022 году он собрал рекордное количество участников – около полутысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брыло: экспорт белорусских продуктов питания по итогам года достигнет примерно 8 млрд долларов-1

В условиях нарастающего в мире беспокойства по поводу нехватки продуктов и роста цен на них полученный в Беларуси урожай позволяет иметь высокий уровень обеспеченности продовольствием в нашей стране и наращивать экспортный потенциал АПК.

Брыло: экспорт белорусских продуктов питания по итогам года достигнет примерно 8 млрд долларов-4

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Что касается экспорта этого года, то цифра по итогам года будет опять рекордная, на уровне 8 миллиардов долларов. По итогам 9 месяцев мы уже добавили 1 миллиард долларов к уровню 9 месяцев прошлого года – 5,2 миллиарда. Процент роста 125 %. Это говорит о том, что, невзирая ни на какие санкции, экономические, политические, Беларусь продает свою продукцию, она узнаваема в мире и пользуется заслуженным авторитетом.

Брыло: экспорт белорусских продуктов питания по итогам года достигнет примерно 8 млрд долларов-7

В рамках форума предприятия, чьи молочные реки выносят нашу страну на мировой рынок, отметили наградами. Производя 1 % общего объема молока на планете, Беларусь занимает 6 % в международной торговле этим продуктом.

# Экспорт # Экономика # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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