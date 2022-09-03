Велопробег и межконфессиональная молитва. Жертв лагеря смерти «Тростенец» вспоминали в Беларуси

Новости Беларуси. Жертв лагеря смерти «Тростенец» вспоминали сегодня в Минске. Серия мероприятий включила в себя велопробег, межконфессиональную молитву и возложение цветов к мемориалу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Участие приняли более 60 волонтеров БРСМ со всех регионов Беларуси. Памятное событие привлекло внимание не только активистов, но и посольства Германии. А также представителей основных конфессий страны – христианства, иудейства и ислама. Забывать об уроках войны, подчеркнули участники траурного митинга, нельзя. Пусть даже над головой мирное небо.

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК «БРСМ»:

Сегодня мы отдаем дань памяти всем тем, кто был здесь замучен, расстрелян. Кто заживо отравлен был в душегубках. Это в очередной раз четкий сигнал как белорусскому обществу, так и на внешнем контуре нашей республики о том, что молодежь помнит. Беларусь наша помнит. И, конечно, «Тростенец» – это наша общая история и наша общая боль.

За последние три года было восстановлено более 400 имен погибших в концлагере. Жертвами нацистов стали сотни тысяч советских военнопленных, евреи и мирные жители.