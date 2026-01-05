Иерей Роман Артёмов о премии «За духовное возрождение»: это признание труда, который зачастую остаётся за кадром

В храме в честь святого праведного страстотерпца Евгения Боткина в программе «Прикосновение к свету» встретились с руководителем Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви. Олег Лепешенков, СТВ:

Ваш коллектив в 2025 году был удостоен премии главы государства «За духовное возрождение». Что значит для вас эта награда?

Иерей Роман Артемов, руководитель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви:

Лично для меня и, я думаю, для сотрудников нашего отдела, для нашей команды – это признание того труда, который зачастую остается за кадром, он невидим, потому что очень много делают наши сотрудники. Эта работа ежедневная, постоянная. Как можно оценить, например, усилия по координации или выстраиванию какой-то системной работы? То есть только когда ты увидишь результат, а в процессе? Что было за кадром, сколько было сделано до этого? Второй момент лично для меня – это показатель того, что, например, предыдущий руководитель отдела, отец Кирилл Шолков, в храме, кстати, в котором мы находимся, он его начинал, строил, выстроил хорошую систему и хорошие основания. Нам всего лишь нужно было что сделать? Развивать, продолжать делать на этом основании. Потому что без него бы нам, конечно, получилось бы намного сложнее. Нам приходилось бы создавать многое с нуля. Так с нуля мы не создавали, поэтому в этом плане это признание такой уже кропотливой, постоянной работы. Плюс, конечно, еще один важный момент – это то, что те подходы, которые сегодня мы в социальном служении продвигаем тоже нашли свою оценку. Значит, они двигаются в том направлении, в котором это необходимо обществу, необходимо нашим людям и, соответственно, всей стране.

Олег Лепешенков:

Кто те люди, которые вместе с вами несут это служение на поприще церковной благотворительности? Иерей Роман Артемов:

На самом деле наш отдел небольшой, но это если говорить о самом Синодальном отделе. Потому что в каждой епархии ведь есть еще свои социальные отделы, которые тоже являются частью этой работы. Во многом выстраиваем мы ее, именно опираясь на конкретных людей в епархиях. Но если говорить о самом отделе, то у нас трудится всего лишь девять человек – не так много. Это люди, которые каждый имеет свой функционал, свое направление. Отвечает за это направление и ведет его. Поэтому, в принципе, сам коллектив у нас небольшой, но слаженный. Самое главное, что все идейные. Олег Лепешенков:

О значении социального служения в церкви мы также задали вопрос вашему заместителю в отделе Виктории Рябининой.