Солигорский район стал лидером в Минской области по реализации молока в 2025-м – побывали в хозяйстве

Внедрение новых технологий и цифровизация процессов, в том числе в животноводстве – одна из важных задач на будущую пятилетку. К 2030 году в Минской области появится не менее 55 новых молочно-товарных комплексов, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Старые привязные фермы постепенно уходят в прошлое, уступая место автоматике. Только за уходящую пятилетку в регионе построено более 110 новых МТК. Удой на корову достиг рекордных 7 000 килограммов. Как животноводы Минской области задают тон в молочной отрасли всей страны? Репортаж Анны Куртасовой.

Поголовье хозяйства «Величковичи-Агро» – более 9 000 коров. Из них свыше 2 000 – дойное стадо. Особое внимание – молодняку. Теплое молозиво, индивидуальные домики. Продумано все, чтобы теленок рос крепким и здоровым.

Константин Герасимович, главный ветврач сельхозпредприятия «Величковичи-Агро»:

После рождения теленка в течение часа ему выпаивают молозиво, 5 % от его массы. Обязательно теленок после рождения помещается в специальный бокс для сушки, обогрева. Потом перемещается в индивидуальные домики для дальнейшего выращивания.

Только на одном из молочно-товарных комплексов предприятия удой на голову составляет 29 литров. А по итогам 2025-го с одной буренки получили более 11 тысяч литров молока. Этот показатель – лучший в районе. По итогам 2025 года Солигорский район стал лидером в Минской области по реализации молока. Это результат комплексной работы: от вакцинации и кормления до строительства новых объектов. В 2026 году на предприятии «Величковичи-Агро» планируется возведение нового МТК.