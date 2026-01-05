Крупных происшествий в новогоднюю ночь зафиксировано не было – МВД

Новогодняя ночь в Беларуси обошлась без происшествий. Для защиты порядка и безопасности граждан был реализован широкий комплекс мер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Места массовых гуляний, которых по стране было более полутора тысяч, охранялись особенно тщательно. На ключевых площадках был организован пропускной режим, а контроль за соблюдением правил дорожного движения – усилен. Всего праздничные мероприятия собрали свыше 200 тысяч человек.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел Беларуси: Каких-либо чрезвычайных происшествий, серьезных ситуаций в местах проведения праздничных новогодних мероприятий не зарегистрировано. Мы еще раз благодарим граждан за понимание к принимаемым мерам безопасности в местах проведения мероприятий, за законопослушное поведение. И желаем всем хорошего наступившего Нового года.

Егор Никитенко, заместитель начальника управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

В местах массового отдыха граждан в период проведения мероприятий органы и подразделения обеспечивали контроль за обеспечением пожарной безопасности. Всего в праздничные дни с 31 декабря по 5 января произошло 113 пожаров. Основная причина – это неправильная эксплуатация теплогенерирующих установок, а также нахождение граждан в состоянии алкогольного опьянения.

Подразделения МВД и МЧС продолжат нести службу в усиленном режиме 6 и 7 января. Под особую охрану уже взяты места проведения рождественских богослужений.