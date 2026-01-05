Более 500 единиц техники задействовали для уборки снега в Минской области в новогодние выходные

В Минской области продолжают устранять последствие непогоды, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Службы работают в усиленном режиме. Только в длинные выходные было задействовано свыше 500 единиц спецтехники и почти 2 000 работников.
В Минской области продолжают устранять последствие непогоды, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Службы работают в усиленном режиме. Только в длинные выходные было задействовано свыше 500 единиц спецтехники и почти 2 000 работников.
Сотрудники коммунальных служб очистили и обработали противогололедными материалами более 13 500 километров дорог, а также свыше 2 миллионов квадратных метров тротуаров, пешеходных дорожек и остановочных площадок. Работа ведется во всех районах.
Так, в Клецком для борьбы со снегопадом задействован автопарк из восьми единиц техники. В их числе – погрузчики, спецтракторы и машины для разбрасывания песко-соляной смеси. Всего было заготовлено около 900 тонн противогололедных материалов.
Владимир Ермашевич, заместитель директора по коммунальным вопросам и идеологической работе Клецкого ЖКХ:
К этим всем вопросам мы готовы для того, чтобы нас погода не застала врасплох. Принимается решение, во сколько техника выходит, чтобы люди, когда идут на работу к 8 часам, уже был снег убран, дороги были посыпаны, тротуары были расчищены и обработаны. В сельской местности у нас есть мастера участков, которые тоже мониторят это дело, предоставляют нам заявки, мы распределяем технику, чтобы и на сельские населенные пункты выехала техника.
Также во всех районах работают пункты выдачи снегоуборочного инвентаря. Любой желающий может обратиться и помочь коммунальщикам сделать дворы или улицы чище. Уточнить адреса и график работы объектов можно на официальных сайтах предприятий ЖКХ и районных исполнительных комитетов. Главное – желание, а инвентаря хватит всем.