Более 500 единиц техники задействовали для уборки снега в Минской области в новогодние выходные

В Минской области продолжают устранять последствие непогоды, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Службы работают в усиленном режиме. Только в длинные выходные было задействовано свыше 500 единиц спецтехники и почти 2 000 работников.

Сотрудники коммунальных служб очистили и обработали противогололедными материалами более 13 500 километров дорог, а также свыше 2 миллионов квадратных метров тротуаров, пешеходных дорожек и остановочных площадок. Работа ведется во всех районах.

Так, в Клецком для борьбы со снегопадом задействован автопарк из восьми единиц техники. В их числе – погрузчики, спецтракторы и машины для разбрасывания песко-соляной смеси. Всего было заготовлено около 900 тонн противогололедных материалов.