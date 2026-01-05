Новости по тегу #Виктория Рябинина

«Те подходы, которые сегодня мы в социальном служении продвигаем тоже нашли свою оценку. Значит, они двигаются в том направлении, в котором это необходимо обществу, необходимо нашим людям и, соответственно, всей стране».
Сейчас, в преддверии новогодних праздников, у волонтеров особые задачи и проекты. Добровольцы спешат подарить радость тем, кто особенно нуждается в помощи и продолжает верить в чудо.
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