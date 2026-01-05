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Новости по тегу #Виктория Рябинина

Иерей Роман Артёмов о премии «За духовное возрождение»: это признание труда, который зачастую остаётся за кадром
05 января 2026 14:40

Иерей Роман Артёмов о премии «За духовное возрождение»: это признание труда, который зачастую остаётся за кадром

Приютить семью беженцев, исполнить мечту ребёнка – как в Беларуси развивается волонтёрское движение
05 декабря 2025 17:13

Приютить семью беженцев, исполнить мечту ребёнка – как в Беларуси развивается волонтёрское движение

Крестился в 18, а в 33 принял духовный сан. История протоиерея Кирилла Шолкова
12 января 2022 17:05

Крестился в 18, а в 33 принял духовный сан. История протоиерея Кирилла Шолкова