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Новости по тегу #Иерей Роман Артемов

Иерей Роман Артёмов о премии «За духовное возрождение»: это признание труда, который зачастую остаётся за кадром
05 января 2026 14:40

Иерей Роман Артёмов о премии «За духовное возрождение»: это признание труда, который зачастую остаётся за кадром

Коллектив Синодального отдела БПЦ удостоен премии Президента Беларуси «За духовное возрождение»
04 января 2026 07:39

Коллектив Синодального отдела БПЦ удостоен премии Президента Беларуси «За духовное возрождение»

Профсоюз медиков Минской области и БПЦ подписали соглашение о сотрудничестве
06 июня 2025 14:48

Профсоюз медиков Минской области и БПЦ подписали соглашение о сотрудничестве

В РНПЦ травматологии и ортопедии появится комната духовной помощи
22 мая 2025 07:13

В РНПЦ травматологии и ортопедии появится комната духовной помощи

«Сердце Беларуси». О новом проекте Белорусской православной церкви рассказал иерей Роман Артёмов
09 декабря 2024 13:50

«Сердце Беларуси». О новом проекте Белорусской православной церкви рассказал иерей Роман Артёмов

Как священнослужители помогают пациентам в больницах и хосписах? Поговорили с иереем
23 января 2024 06:27

Как священнослужители помогают пациентам в больницах и хосписах? Поговорили с иереем

Зачем молодёжь идёт в церковь и почему их ожидания не всегда оправдываются? Рассказал духовник братства
25 октября 2022 19:13

Зачем молодёжь идёт в церковь и почему их ожидания не всегда оправдываются? Рассказал духовник братства