Новости по тегу #Иерей Роман Артемов

«Те подходы, которые сегодня мы в социальном служении продвигаем тоже нашли свою оценку. Значит, они двигаются в том направлении, в котором это необходимо обществу, необходимо нашим людям и, соответственно, всей стране».
Сообщество развивает 19 направлений соцподдержки. В этом списке – духовные комнаты в детских больницах, хосписное уходовое служение, благотворительные акции, помощь с трудоустройством.
Стороны совместно запустят два благотворительных проекта. Один из них – «Диалог поколений». Второе направление – «Территория добра».
Ее оснастят настольными играми, христианскими книгами, а дважды в неделю православные волонтеры будут проводить в них мастер-классы.
«Этот проект представляет собой интерактивную карту нашей страны, на которой изображены и отражаются все социальные проекты Белорусской православной церкви».
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