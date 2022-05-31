Идёт выработка плохих гормонов. Как постоянное недосыпание влияет на организм?

Совы и жаворонки. Разные биоритмы влияют на наш образ жизни, самочувствие и характер. О том, когда гуманнее начинать рабочий день, кто эффективнее в работе и влияет ли хронотип на продуктивность, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Нос, не определила свой хронотип:

Я недавно услышала по телевидению: у одного, по-моему, музыканта брали интервью. Он на эту тему [о постоянном недосыпании – прим. ред.] рассуждал. Он говорит, что у него так же было (подробнее здесь), и потом с ним случился сердечный приступ, инсульт. Ему сказали, что от того, что он именно так сбивал свой ритм, то есть недосыпал нужное время. Я немножко насторожилась. Хотела бы у специалистов спросить, насколько это вообще вредит здоровью. Может быть, мне надо просто заставлять себя идти ложиться в постель? Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Евгения, как это влияет на здоровье?

Евгения Тимошенко, заведующий отделением общей врачебной практики:

Вне зависимости от того, во сколько мы легли или встали, есть такое понятие – самый хороший сон. Оптимальное время для сна у нас – 8 часов. Это исходит из простой формулы, расчета сна. Человек должен проходить пять циклов полноценных. Один цикл приблизительно равен 100 минутам. То есть это фаза медленного сна, которая длится 80-90 минут и фаза быстрого сна, длится она 10-20 минут. Получается 100 минут. 100 мы умножаем на 5 и делим на 60 минут. Это получается приблизительно 8 часов, плюс-минус. Поэтому человек должен высыпаться. Он должен добирать это время недосыпа. Конечно, при недосыпании у нас идет выработка очень плохих гормонов, которые отрицательно влияют на наш организм. Это и снижение иммунитета. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кортизол, наверное? Евгения Тимошенко:

В первую очередь кортизол, да. Это адреналин и норадреналин, которые приводят к повышению уровня давления.