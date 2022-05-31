Идёт выработка плохих гормонов. Как постоянное недосыпание влияет на организм?

Совы и жаворонки. Разные биоритмы влияют на наш образ жизни, самочувствие и характер. О том, когда гуманнее начинать рабочий день, кто эффективнее в работе и влияет ли хронотип на продуктивность, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Совы и жаворонки. Разные биоритмы влияют на наш образ жизни, самочувствие и характер. О том, когда гуманнее начинать рабочий день, кто эффективнее в работе и влияет ли хронотип на продуктивность, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Нос, не определила свой хронотип:
Я недавно услышала по телевидению: у одного, по-моему, музыканта брали интервью. Он на эту тему [о постоянном недосыпании – прим. ред.] рассуждал. Он говорит, что у него так же было (подробнее здесь), и потом с ним случился сердечный приступ, инсульт. Ему сказали, что от того, что он именно так сбивал свой ритм, то есть недосыпал нужное время. Я немножко насторожилась. Хотела бы у специалистов спросить, насколько это вообще вредит здоровью. Может быть, мне надо просто заставлять себя идти ложиться в постель?
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Евгения, как это влияет на здоровье?
Евгения Тимошенко, заведующий отделением общей врачебной практики:
Вне зависимости от того, во сколько мы легли или встали, есть такое понятие – самый хороший сон. Оптимальное время для сна у нас – 8 часов. Это исходит из простой формулы, расчета сна. Человек должен проходить пять циклов полноценных. Один цикл приблизительно равен 100 минутам. То есть это фаза медленного сна, которая длится 80-90 минут и фаза быстрого сна, длится она 10-20 минут. Получается 100 минут. 100 мы умножаем на 5 и делим на 60 минут. Это получается приблизительно 8 часов, плюс-минус. Поэтому человек должен высыпаться. Он должен добирать это время недосыпа. Конечно, при недосыпании у нас идет выработка очень плохих гормонов, которые отрицательно влияют на наш организм. Это и снижение иммунитета.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кортизол, наверное?
Евгения Тимошенко:
В первую очередь кортизол, да. Это адреналин и норадреналин, которые приводят к повышению уровня давления.
Юлия Самусенко:
А последствия для здоровья?
Евгения Тимошенко:
Пример из моей практики: дальнобойщики, которые вынуждены долго находиться за рулем в напряжении или люди со сменным режимом работы, которые работают в вечерние, утренние и ночные часы. Люди, которые работают вахтовым методом. Где-то 90 % пациентов, которые ко мне приходят на прием, после 45-и лет имеют артериальную гипертензию.
Наталья Надольская:
Как быть, если ставят рабочий график: сутки через двое. То есть ты сутки бодрствуешь, потом двое суток спишь нормально. Мне кажется, это вообще сумасшедший дом. Как можно? Или бывает сутки спишь, сутки работаешь.
Евгения Тимошенко:
К сожалению, в современном мире приходится человеку подстраиваться под эти обстоятельства. Американские ученые провели исследование, по-моему, в 2017 году, что человек в ходе недели может немножко добирать недосып организма, который он получил за этот рабочий день. То есть человек должен заставлять себя спать, отдыхать. В процессе происходит восстановление организма.
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