«Идём только за победой!». На берегу реки Ислочь отметили 19-летие фестиваля «Олимпия»

Новости Беларуси. На берегу реки Ислочь стартовал фестиваль молодежи. «Олимпия» собирает активистов уже почти 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот раз за Кубок чемпиона соревнуется 21 команда. За три дня им предстоит пройти ряд испытаний. Путь к победе лежит через творчество, спорт и интеллект. Алина Мычко узнала подробности.

Палаточный городок более чем на 800 мест развернулся в урочище Дубы Воложинского района. Здесь собрались «олимпийцы» – представители предприятий и ведомств со всей страны. Команды открыли фестиваль традиционным парадом, а после соткали общее полотно. Символы на нем олицетворяют ценности нашей молодежи.

Здесь мир, дружба, товарищество и романтика. Кроме того, участники обменялись браслетами с пожеланиями и запустили кубок преемственности. Вскоре он украсит Музей истории комсомола и молодежного движения Беларуси.

Алина Мычко, корреспондент:

В нынешнем году фестиваль посвятили 105-летию ВЛКСМ. В свое время он воспитал целую плеяду лидеров и патриотов своей страны. Так что на «Олимпии» действует особое правило: у каждой команды есть один из атрибутов комсомольца. Это могут быть значки, элементы одежды или обуви, или вот такая «дама с собачкой».

К молодежи сегодня присоединились и старшие товарищи. Сначала посетили один из новых лагерей, затем все дружно – на комсомольское собрание. Приглашенные гости побеседовали с олимпийцами о предстоящей электоральной кампании и международном сотрудничестве, сравнили советское и западное образование, вспомнили дорогие сердцу времена СССР. Говорили честно, открыто, уверенно.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента:

Счастье Беларуси в том, что у нее трудящаяся молодежь, а не воюющая. Но для того, чтобы создать трудящуюся молодежь, нужно родить, воспитать, обучить. Понимаете, сколько работы государство делает? Понимаете, сколько работы делает Президент?

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Сегодняшние условия работы форума, я считаю, будут очень интересными. Накал страстей на очередном фестивале работающей молодежи будет не хуже, чем на II Играх СНГ. Уверен, что и спортивные площадки, и интеллектуальные турниры, и конкурсы, и та импровизированная турнирная таблица будет очень активной.

Команда Минской областной организации БРСМ выступила под началом Романа Бондарука. Он на «Олимпии» уже четвертый раз и сегодня приехал с твердым намерением: привести товарищей к победе! Начало замыслу положили комсомолки, спортсменки и просто красавицы. Сегодня девушки соревновались в спортивном состязании «Взятие города». Вот, кто точно всегда готов к труду и обороне.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Наша делегация составляет 60 человек – это ребята как из предприятий, так и из наших первичных организаций. Конечно же, мы приехали сюда за победой не только в творческих номерах, а также в спортивных. Поэтому, сплотившись, мы покажем, что мы одна команда и что мы, как комсомольские лидеры, идем только за победой, только вперед.