«Идти по пути Европы и жёстко насаждать нельзя». Мнения экспертов, как мотивировать людей вакцинироваться

Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мнение не медика – человека, который видит, что происходит на улице. Что думают медики, мы слышим, я тоже где-то разделяю эту историю. Как нам не повторить это, чтобы мы на улицу не выходили и не считали, что нас поделили на людей первого и второго сортов?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Однозначно идти по пути Европы и жестко насаждать нельзя. Мы видим, к чему это приводит, потому что всегда на этой почве могут играть деструктивные элементы, медийные и все остальные, которые будут разогревать ту часть населения, которая просто не воспринимает вакцины как таковые. Естественно, их будет становиться все больше, они будут выходить на улицы, и дальше можно качать любую политическую систему. Понятно, что путь, который избрала Беларусь, то есть путь убеждения, информирования, более мягкий, лояльный, но, конечно же, приводит к тому, что есть часть населения, которая начинает верить в вакцину только после того, как попадут в реанимацию. Здесь двоякий подход, но вместе с тем он более правильный, на мой взгляд, чем жесткое насаждение, как мы это видим в Европе. Кирилл Казаков:

То есть это все-таки метод убеждения? Алена Сырова, СТВ:

Светлана, как вы убеждаете?

Светлана Анацко, специалист отдела медико-социальной работы, координатор проекта «Вакцинация против COVID-19» Белорусского Общества Красного Креста:

Такими же словами, как и здесь, в студии. Кирилл Казаков:

Из 100 % какое количество людей убеждаемых? Светлана Анацко:

Я не могу дать такую статистику. Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Считается, что 40 % людей, которых можно убедить. Где-то половина «за», процентов 40 можно убедить, остальных убедить нельзя. Кирилл Казаков:

Какие методы? Как?