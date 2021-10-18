«Идти по пути Европы и жёстко насаждать нельзя». Мнения экспертов, как мотивировать людей вакцинироваться
Новости Беларуси. Новая волна коронавируса в Беларуси – как держать оборону? Почему важно вакцинироваться? Правда ли то, о чем так жутко судачат в интернете? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты и врачи, чтобы разобрать проблему.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мнение не медика – человека, который видит, что происходит на улице. Что думают медики, мы слышим, я тоже где-то разделяю эту историю. Как нам не повторить это, чтобы мы на улицу не выходили и не считали, что нас поделили на людей первого и второго сортов?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Однозначно идти по пути Европы и жестко насаждать нельзя. Мы видим, к чему это приводит, потому что всегда на этой почве могут играть деструктивные элементы, медийные и все остальные, которые будут разогревать ту часть населения, которая просто не воспринимает вакцины как таковые. Естественно, их будет становиться все больше, они будут выходить на улицы, и дальше можно качать любую политическую систему. Понятно, что путь, который избрала Беларусь, то есть путь убеждения, информирования, более мягкий, лояльный, но, конечно же, приводит к тому, что есть часть населения, которая начинает верить в вакцину только после того, как попадут в реанимацию. Здесь двоякий подход, но вместе с тем он более правильный, на мой взгляд, чем жесткое насаждение, как мы это видим в Европе.
Кирилл Казаков:
То есть это все-таки метод убеждения?
Алена Сырова, СТВ:
Светлана, как вы убеждаете?
Светлана Анацко, специалист отдела медико-социальной работы, координатор проекта «Вакцинация против COVID-19» Белорусского Общества Красного Креста:
Такими же словами, как и здесь, в студии.
Кирилл Казаков:
Из 100 % какое количество людей убеждаемых?
Светлана Анацко:
Я не могу дать такую статистику.
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Считается, что 40 % людей, которых можно убедить. Где-то половина «за», процентов 40 можно убедить, остальных убедить нельзя.
Кирилл Казаков:
Какие методы? Как?
Светлана Анацко:
Это прежде всего подача информации доступным языком. Я бы не говорила даже об упрощении. Это прежде всего информация о самой коронавирусной инфекции. Люди больше встречают в своем окружении тех, кто легко перенес данную инфекцию, и считают, что это легкое заболевание. Есть такая фраза, что это как грипп, что она так же переносится. На самом деле, может быть, люди не столь глубоко понимают тех процессов, которые происходят в организме. Во-вторых, эта информация, которая дается о том, насколько тяжело вылечить это заболевание, какие есть отсроченные эффекты. Многие люди говорят о том, что сейчас результаты действия вакцины изучили, но кто знает об их отдаленных последствиях? Никто не задумывается о том, какие отдаленные последствия у перенесенной коронавирусной инфекции. Они еще менее изучены, чем последствия вакцинации.
Кроме того, что доводить простым языком, очень хорошо срабатывают примеры. Я бы даже не говорила о примерах «больших» людей, политиков, потому что мы разных взглядов придерживаемся. Общественные люди, которые находятся на виду – для одних из нас это авторитет, а для других наоборот – я сделаю все что угодно, только не то, что он. Примеры из своего сообщества. Мы привлекаем к пропаганде вакцинации в сельских населенных пунктах – волонтеров из этих сельских населенных пунктов. Когда они на своем примере говорят: я сделал вакцину. Посмотри, у меня все нормально, не бойся. Поддерживают своим участием: мы тебя поддержим, все объясним, разъясним. Иногда люди просто пассивны, ведь чтобы сделать вакцинацию, надо встать и куда-то пойти, чтобы что-то сделать.
Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:
Сейчас и поликлинические службы оказывают помощь выезда на дом. Если пациенты хотят, но не могут – возрастные, не идут в поликлинику. Они просто набирают номер телефона, связываются с поликлиникой, и к ним в этот же день приезжает бригада и проводит вакцинацию. Всевозможные способы, чтобы провакцинироваться.
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