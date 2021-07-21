Дети катаются на банане-ватрушке, «Бэтмен» только для родителей. Как белорусы отдыхают на Заславском водохранилище?

Этим летом Беларусь перещеголяла Испанию. Аномальная жара переселила всех на Заславское водохранилище. Среди песчаных дюн есть свой вип. 5-й пляж, как 5 звезд, все включено – лучший в Минском районе. И дело не только в живописности остров, летняя фиеста здесь на уровне. Звучат хиты, террасы утопают в цветах, а поболеть за любимую команду можно у большого экрана.

Отдыхающая:

Здесь много народа, я могу с кем-нибудь познакомиться. Анастасия Макеева, корреспондент:

Я смотрю ты подготовилась, что взяла с собой?

Отдыхающие:

Нарукавники.

Здесь очень вкусное мороженое. Также в прошлый раз, когда приезжали, пробовали здесь бургеры, они просто восхитительные!

Очень мне понравилось, потому что вода здесь намного чище и с детьми самый идеальный отдых, потому что можно очень глубоко уходить. Я плавать не умею, поэтому для меня это самое классное, практически Турция.

Мы из города-героя Мурманска, приехали сюда погреться. Все отлично, замечательно!

Видите какой загар, все здесь. На золотом пляже есть арбузный рай, картошка фри и мясо на углях. На солнечном променаде каждый найдет свой вкус. Но в африканском зное товар № 1 – квас, мороженое и молочный коктейль.

Яна, продавец:

Если жара, то выпивают примерно 50-60 литров, а то и больше.

Владислав, продавец:

Людям нравится, с каждым годом стараемся все совершенствовать, вводить новые блюда.

Отдыхающий:

Приехал и пообедал сразу. Достаточно много места. Линия широкая. Морские ванны дополнили мангалами, беседками и горячими аттракционами. Здесь некогда скучать. Есть площадка для детей, пляжного футбола, квадроциклы, катера. Полет нормальный.

Анастасия Макеева:

Безопасны эти аттракционы? Владимир Михайлус, владелец аттракционов:

Очень безопасны, потому что все надевают жилеты. Детей катаем аккуратно, чтобы не было никаких переворотов. Дети в основном катаются на банане-ватрушке, «Бэтмен» черный только для родителей.

Анастасия Макеева:

Почувствовали себя Бэтменами? Отдыхающие:

Очень, да! Летали не хуже, чем он.

Он поднимается вот так вот. Твоя голова почти в воде, а ноги наверху, и там нужно фиксировать руками и ногами, потому что улетишь.

Анастасия Макеева:

Экстремально? Отдыхающая:

Очень!

Сколько бы люди ни тешились, абы не плакали. Увы, температура многим бьет в голову. За последнюю неделю утонули 38 человек, среди которых 6 детей. А за 3 недели почти сотня. Статистика отрезвляет не всех. Отряд спасателей ОСВОД и МЧС на страже морского порядка. Только на пятом пляже в команде 2 водолаза, 1 моторист и 4 матроса, которые меняются каждые два часа и смотрят в оба за экстремалами.

Олег Люцко, начальник спасательной станции «Заславль-1»:

С 5-го пляжа – лучшего пляжа – пара заплыла на остров, переплыла все буйки, обошла матроса и заплыла на остров. Мы привезли на станцию, сделали им предупреждение, и они очень не хотели идти пешком назад на 5-й пляж. Те люди, которые заплывают, они в первую очередь могут попасть в неприятную ситуацию. На Минском море максимальная глубина доходит до 12,5 метра.

Причины ЧП каждый год одни и те же: алкоголь, купание в дебрях, прыжки в неизвестность, покорение глубин на матрасах и непростительная безответственность родителей, которые отпускают детей в свободное плавание. И если вы стали свидетелем, немедленно звоните по телефону 101, 112 или возьмите спасение утопающего в свои руки.

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы столичного подразделения Республиканского ОСВОД:

Не подплывать к утопающему спереди. Надо брать утопающего в специальный захват и транспортировать к берегу. Если он оказался спереди лицом к лицу к вам, то нужно за пару метров до него остановиться, поднырнуть под него, схватить за талию либо за колени, в воде развернуть, это очень легко будет сделать и опять же под руку за шею его схватить и транспортировать.

Нет пульса и дыхания – начинайте реанимацию. Дмитрий Храпков:

От трех пальцев на уровень сосков ложится ладонь, на прямых локтях делаем 30 компрессий, надавливаний частотой 100-120 нажатий в минуту. Глубина нажатия около 5 см, после 30 нажатий делать 2 вдоха. 30 нажатий и 2 вдоха – это 1 цикл. Когда делает один человек, после пяти циклов нужно померить пульс.