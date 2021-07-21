Прямой эфир

Часто ли белоруски делают ЭКО и из-за чего развивается бесплодие? Рассказал врач

21 июля 2021 09:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Бесплодие для многих звучит как приговор. Почему в организме женины происходит подобный сбой?

Часто ли белоруски делают ЭКО и из-за чего развивается бесплодие? Рассказал врач-1

Ирина Дусь, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»:
Начнем с того, что бесплодие – это не сбой в организме женщины. Бесплодие – это отсутствие наступления беременности у супружеской пары при условии регулярной половой жизни на протяжении года. Поэтому это проблема пары.

Алена Родовская:
А это все-таки генетика, это образ жизни, который может привести к такому результату?

Ирина Дусь:
Я хотела бы сказать, что бесплодие на 40 % обусловлено женскими факторами, на 30 % – мужскими и еще 30 % – это комбинация женских и мужских факторов. Среди женских факторов бесплодия лидирует тройка факторов. Это трубно-перитонеальное бесплодие, обусловленное непроходимостью маточных труб либо нарушением проходимости. Также эндокринное бесплодие, нарушение овуляции. И эндометриоз. Если мы рассматриваем мужской фактор бесплодия, то здесь важно, чтобы у мужчины была хорошая подвижность сперматозоидов, хорошая концентрация сперматозоидов, и в таком случае беременность должна наступить. Если что-то из этих факторов присутствует, то это уже и может привести к бесплодию. У некоторых пар при обследовании мы выявляем даже несколько факторов.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А сколько в данный момент в базе состоит пар на учете и сколько процедур проводится в год?

Часто ли белоруски делают ЭКО и из-за чего развивается бесплодие? Рассказал врач-4

Ирина Дусь:
ЭКО в Беларуси осуществляется уже давно, с 1995 года. И если в1995 году это были единичные пары, то вот за более чем 25 лет наша страна нарастила количество циклов. Сегодня восемь центров делают ЭКО, в том числе три государственных и пять частных. Количество циклов у нас, если брать самое максимальное количество, это был 2019 год, последний доковидный год. В Беларуси было сделано 4 400 циклов ЭКО, что привело к рождению 1 200 детей.

Наталья Надольская:
Это больше, чем в 2018, 2017?

Ирина Дусь:
До 2019 года шел постоянный рост и наращивание количества циклов. В 2020 году количество циклов несколько уменьшилось. Связано это с тем, что наша помощь относится к высокотехнологичной и плановой помощи. Конечно, как и вся плановая помощь в медицине, количество циклов несколько сократилось. Порядка на 20 %-25 %. Но вот в этом году благодаря той программе, которую мы внедряем, мы надеемся опять вернуться на уровни за 4 000, может быть даже 5 000 циклов ЭКО в 2021 году.

Вся процедура может проводиться в рамках одного центра. Где в Беларуси делают ЭКО (здесь подробнее)?

# Беременность и роды # общество # Алена Родовская # Ирина Дусь # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Проходные баллы превышают 350-360. Ректор БГУИР назвал самые востребованные специальности вуза
21 июля 2021 08:26

Проходные баллы превышают 350-360. Ректор БГУИР назвал самые востребованные специальности вуза

«Идея пришла абсолютно случайно». Смотрите, какие видео в TikTok сняли абитуриенты БГУИР
21 июля 2021 08:26

«Идея пришла абсолютно случайно». Смотрите, какие видео в TikTok сняли абитуриенты БГУИР

В Беларуси уже намолочено 650 тысяч тонн зерна. Какие регионы лидируют?
21 июля 2021 08:18

В Беларуси уже намолочено 650 тысяч тонн зерна. Какие регионы лидируют?