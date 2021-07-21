Часто ли белоруски делают ЭКО и из-за чего развивается бесплодие? Рассказал врач

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Бесплодие для многих звучит как приговор. Почему в организме женины происходит подобный сбой?

Ирина Дусь, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»:

Начнем с того, что бесплодие – это не сбой в организме женщины. Бесплодие – это отсутствие наступления беременности у супружеской пары при условии регулярной половой жизни на протяжении года. Поэтому это проблема пары. Алена Родовская:

А это все-таки генетика, это образ жизни, который может привести к такому результату? Ирина Дусь:

Я хотела бы сказать, что бесплодие на 40 % обусловлено женскими факторами, на 30 % – мужскими и еще 30 % – это комбинация женских и мужских факторов. Среди женских факторов бесплодия лидирует тройка факторов. Это трубно-перитонеальное бесплодие, обусловленное непроходимостью маточных труб либо нарушением проходимости. Также эндокринное бесплодие, нарушение овуляции. И эндометриоз. Если мы рассматриваем мужской фактор бесплодия, то здесь важно, чтобы у мужчины была хорошая подвижность сперматозоидов, хорошая концентрация сперматозоидов, и в таком случае беременность должна наступить. Если что-то из этих факторов присутствует, то это уже и может привести к бесплодию. У некоторых пар при обследовании мы выявляем даже несколько факторов. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А сколько в данный момент в базе состоит пар на учете и сколько процедур проводится в год?