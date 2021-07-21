Часто ли белоруски делают ЭКО и из-за чего развивается бесплодие? Рассказал врач
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Бесплодие для многих звучит как приговор. Почему в организме женины происходит подобный сбой?
Ирина Дусь, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»:
Начнем с того, что бесплодие – это не сбой в организме женщины. Бесплодие – это отсутствие наступления беременности у супружеской пары при условии регулярной половой жизни на протяжении года. Поэтому это проблема пары.
Алена Родовская:
А это все-таки генетика, это образ жизни, который может привести к такому результату?
Ирина Дусь:
Я хотела бы сказать, что бесплодие на 40 % обусловлено женскими факторами, на 30 % – мужскими и еще 30 % – это комбинация женских и мужских факторов. Среди женских факторов бесплодия лидирует тройка факторов. Это трубно-перитонеальное бесплодие, обусловленное непроходимостью маточных труб либо нарушением проходимости. Также эндокринное бесплодие, нарушение овуляции. И эндометриоз. Если мы рассматриваем мужской фактор бесплодия, то здесь важно, чтобы у мужчины была хорошая подвижность сперматозоидов, хорошая концентрация сперматозоидов, и в таком случае беременность должна наступить. Если что-то из этих факторов присутствует, то это уже и может привести к бесплодию. У некоторых пар при обследовании мы выявляем даже несколько факторов.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А сколько в данный момент в базе состоит пар на учете и сколько процедур проводится в год?
Ирина Дусь:
ЭКО в Беларуси осуществляется уже давно, с 1995 года. И если в1995 году это были единичные пары, то вот за более чем 25 лет наша страна нарастила количество циклов. Сегодня восемь центров делают ЭКО, в том числе три государственных и пять частных. Количество циклов у нас, если брать самое максимальное количество, это был 2019 год, последний доковидный год. В Беларуси было сделано 4 400 циклов ЭКО, что привело к рождению 1 200 детей.
Наталья Надольская:
Это больше, чем в 2018, 2017?
Ирина Дусь:
До 2019 года шел постоянный рост и наращивание количества циклов. В 2020 году количество циклов несколько уменьшилось. Связано это с тем, что наша помощь относится к высокотехнологичной и плановой помощи. Конечно, как и вся плановая помощь в медицине, количество циклов несколько сократилось. Порядка на 20 %-25 %. Но вот в этом году благодаря той программе, которую мы внедряем, мы надеемся опять вернуться на уровни за 4 000, может быть даже 5 000 циклов ЭКО в 2021 году.
Вся процедура может проводиться в рамках одного центра. Где в Беларуси делают ЭКО (здесь подробнее)?