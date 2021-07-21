Прямой эфир

Вся процедура может проводиться в рамках одного центра. Где в Беларуси делают ЭКО?

21 июля 2021 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Сегодня вся процедура ЭКО может проводиться в Беларуси в рамках одного конкретного центра, да?

Ирина Дусь, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»:
Сегодня в Беларуси восемь центров, где можно провести ЭКО, в том числе в нашем центре, в РНПЦ «Мать и дитя», поскольку мы являемся ведущим медицинским учреждением в области акушерства и гинекологии в нашей стране. И в нашем центре полный цикл лечения бесплодия включает все методы.

Вся процедура может проводиться в рамках одного центра. Где в Беларуси делают ЭКО?-1

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А есть разница? Обратиться в государственный либо в частный центр.

Ирина Дусь:
Технология едина. Это больше выбор пациента. Некоторые пациенты ходят на определенных врачей, некоторые пациенты больше любят и доверяют государственному учреждению. Это исключительно за пациентом.

Часто ли белоруски делают ЭКО и из-за чего развивается бесплодие? Рассказал Врач (подробнее здесь).

# Беременность и роды # общество # Екатерина Забенько # Ирина Дусь # Алена Родовская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Часто ли белоруски делают ЭКО и из-за чего развивается бесплодие? Рассказал врач
21 июля 2021 09:36

Часто ли белоруски делают ЭКО и из-за чего развивается бесплодие? Рассказал врач

Проходные баллы превышают 350-360. Ректор БГУИР назвал самые востребованные специальности вуза
21 июля 2021 08:26

Проходные баллы превышают 350-360. Ректор БГУИР назвал самые востребованные специальности вуза

«Идея пришла абсолютно случайно». Смотрите, какие видео в TikTok сняли абитуриенты БГУИР
21 июля 2021 08:26

«Идея пришла абсолютно случайно». Смотрите, какие видео в TikTok сняли абитуриенты БГУИР