Вся процедура может проводиться в рамках одного центра. Где в Беларуси делают ЭКО?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Сегодня вся процедура ЭКО может проводиться в Беларуси в рамках одного конкретного центра, да?

Ирина Дусь, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»:

Сегодня в Беларуси восемь центров, где можно провести ЭКО, в том числе в нашем центре, в РНПЦ «Мать и дитя», поскольку мы являемся ведущим медицинским учреждением в области акушерства и гинекологии в нашей стране. И в нашем центре полный цикл лечения бесплодия включает все методы.