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Президент на совещании по применению административной ответственности: «Найдите виновных и увольте»

16 декабря 2019 10:34
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Новости Беларуси. Устранить недостатки в административном процессе поручил Александр Лукашенко на совещании, которое прошло во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 10 лет количество правонарушений увеличилось почти в два раза. За пятилетку к ответственности привлекли около 3,5 миллионов граждан, то есть более 50 % всего трудоспособного населения.

Президент на совещании по применению административной ответственности: «Найдите виновных и увольте» -1

Впрочем, цифры говорят не только о росте нарушений, но и о недостатках правовой системы, отметил глава государства. Основная часть административных взысканий касается безопасности дорожного движения. Они зафиксированы, в том числе с применением технических средств. Водители получают так называемые «письма счастья».

Президент на совещании по применению административной ответственности: «Найдите виновных и увольте» -4

Однако фотофиксацию установили для наведения порядка на дороге, а не для того, чтобы занести всех автолюбителей в разряд злостных нарушителей. Президент поручил проанализировать ситуацию и принять соответствующие меры. Сформировать оптимальные условия, чтобы человек был заинтересован соблюдать ПДД. Глава государства на совещании также напомнил о своих поручениях по организации дорожного движения на минских кольцевых дорогах.

Президент на совещании по применению административной ответственности: «Найдите виновных и увольте» -7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Полагаю, так называемые «письма счастья» от Государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля. Нередко нарушения обусловлены перегруженностью дорог, отсутствием достаточного количества парковочных мест и прочими объективными причинами. 

Нужно тщательно разобраться в ситуации и сформировать оптимальные условия, когда человек будет заинтересован соблюдать правила дорожного движения. На него нельзя вешать ярлык правонарушителя в ситуации, когда не создана возможность для нормального движения. Поэтому нам нужно разгрузить участки дорог, на которых фиксируется наибольшее число правонарушений. Увеличить с учетом реальной востребованности количество парковочных мест, устанавливать знаки, ограничивающие скорость движения именно там, где это объективно необходимо.  

Президент на совещании по применению административной ответственности: «Найдите виновных и увольте» -10

Кстати, мне докладывают, что не выполняются мои поручения. Это, Наталья Ивановна, недопустимо, когда не выполняются поручения Президента. Поднимите мои поручения по кольцевой дороге – первой и второй – и проверьте, выполнены они или нет. Там, где я перемещаюсь, выполнены, и скорость движения была увеличена как следует, и так далее. Там, где якобы реже бываю на кольцевой дороге, все так и осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей.

Президент на совещании по применению административной ответственности: «Найдите виновных и увольте» -13



Еще одна важная проблема, на которую обратил внимание Александр Лукашенко, – использование отчетных показателей для оценки результативности. Доходит до того, что руководство напрямую требует от сотрудников принести за день не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях, если нет – останутся без премии. Это касается милиции, таможенных органов, налоговой инспекции, пожарной службы, санстанции. 

Правом составлять протоколы о правонарушениях обладают сотрудники более 70 ведомств. Галочно-палочная система должна быть искоренена, поскольку формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости органов власти и несправедливости административных санкций. 

# ГАИ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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