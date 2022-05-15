Идеальные дни для посадок в мае. Сверяем план дачных работ с лунным календарём

Среди самых благоприятных посадочных дней можно выделить 17 мая для посева томатов и огурцов. Если запланировали посадку лука, чеснока, хрена, картофеля и топинамбура, для этого лучше всего подойдут 15, 17 и 19 числа. Также 17 мая идеально подойдет для посадки баклажанов, кабачков, патиссонов и тыквы. Горох, бобы и фасоль, а также морковь, свеклу, репу и сельдерей лучше садить 19 мая. Это день, кстати, идеально подойдет для посева бахчевых культур.