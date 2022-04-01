Прямой эфир

Борис Грызлов: «Россия и Беларусь непобедимы, когда мы друг другу подставляем плечо»

01 апреля 2022 16:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск и Москва непобедимы, когда подставляют друг другу плечо. Таким мнением поделился посол России в нашей стране Борис Грызлов на открытии выставки ко Дню единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Грызлов: «Россия и Беларусь непобедимы, когда мы друг другу подставляем плечо»-1

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Название этой выставки, которое говорит о том, что это единство непобедимого народа, как раз свидетельствует об уровне наших отношений. Россия и Беларусь непобедимы, когда мы друг другу подставляем плечо, когда сохраняем братские узы.

Борис Грызлов: «Россия и Беларусь непобедимы, когда мы друг другу подставляем плечо»-4

Макей: демонизация России и Беларуси – это следствие того, что эти государства изволили говорить своим голосом. Подробности здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Борис Грызлов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Граждане Беларуси могут беспрепятственно выезжать». Правительство снимает антиковидные ограничения на границе
01 апреля 2022 16:02

«Граждане Беларуси могут беспрепятственно выезжать». Правительство снимает антиковидные ограничения на границе

«Опасностей очень много». Как работают вальщики леса в Крупках?
01 апреля 2022 15:45

«Опасностей очень много». Как работают вальщики леса в Крупках?

Исподтишка снимают и выставляют. А каким был пранк в эпоху стационарных телефонов?
01 апреля 2022 15:41

Исподтишка снимают и выставляют. А каким был пранк в эпоху стационарных телефонов?