Борис Грызлов: «Россия и Беларусь непобедимы, когда мы друг другу подставляем плечо»

Новости Беларуси. Минск и Москва непобедимы, когда подставляют друг другу плечо. Таким мнением поделился посол России в нашей стране Борис Грызлов на открытии выставки ко Дню единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Название этой выставки, которое говорит о том, что это единство непобедимого народа, как раз свидетельствует об уровне наших отношений. Россия и Беларусь непобедимы, когда мы друг другу подставляем плечо, когда сохраняем братские узы.