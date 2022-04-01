Макей: демонизация России и Беларуси – это следствие того, что эти государства изволили говорить своим голосом

Мероприятие в Минске собрало дипломатов, деятелей культуры, историков. Как отметил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей, коллективный Запад демонизирует Россию и Беларусь в ответ на собственное мнение этих государств. В то время как в мире идет борьба смыслов и подмена исторических понятий, для Союзного государства наступает важный период в строительстве союза.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Нынешняя демонизация России и Беларуси, стремление изолировать на международной арене эти государства, задушить экономику этих государств и сменить власть (об этом уже не стесняясь говорят сильные мира всего) – это следствие того, что эти государства изволили говорить своим голосом и иметь свое собственное мнение. Сегодня, как ни горько об этом говорить, но Беларусь и Россия остались практически наедине с теми, кто пытается навязать этим государствам свою волю.