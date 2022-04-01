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Макей: демонизация России и Беларуси – это следствие того, что эти государства изволили говорить своим голосом

01 апреля 2022 16:36
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Новости Беларуси. Минск и Москва непобедимы, когда подставляют друг другу плечо. Таким мнением поделился посол России в нашей стране Борис Грызлов на открытии выставки ко Дню единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макей: демонизация России и Беларуси – это следствие того, что эти государства изволили говорить своим голосом-1

Мероприятие в Минске собрало дипломатов, деятелей культуры, историков. Как отметил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей, коллективный Запад демонизирует Россию и Беларусь в ответ на собственное мнение этих государств. В то время как в мире идет борьба смыслов и подмена исторических понятий, для Союзного государства наступает важный период в строительстве союза.

Макей: демонизация России и Беларуси – это следствие того, что эти государства изволили говорить своим голосом-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Нынешняя демонизация России и Беларуси, стремление изолировать на международной арене эти государства, задушить экономику этих государств и сменить власть (об этом уже не стесняясь говорят сильные мира всего) – это следствие того, что эти государства изволили говорить своим голосом и иметь свое собственное мнение. Сегодня, как ни горько об этом говорить, но Беларусь и Россия остались практически наедине с теми, кто пытается навязать этим государствам свою волю.

# Беларусь-Россия # общество # Владимир Макей # Борис Грызлов # Фотофакт

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