И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта

Март порадует белорусов, рассказали в программе «Плюс-минус». По расчётам синоптиков, средняя температура по стране будет на 1 градус выше нормы. Вторая половина месяца, по предварительным прогнозам, сформируется за счет антициклонов.
Март порадует белорусов, рассказали в программе «Плюс-минус». По расчётам синоптиков, средняя температура по стране будет на 1 градус выше нормы. Вторая половина месяца, по предварительным прогнозам, сформируется за счет антициклонов.
Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Первую половину недели под влиянием активных атмосферных фронтов от циклона, центр которого будет смещаться с акватории Балтики на северо-запад европейской части России, ожидается большое количество осадков в виде мокрого снега и дождя. Также прогнозируется довольно ветреная погода. Температурный фон в ночные часы – от 0 до 7-8, днём температура воздуха прогнозируется слабоположительная: от 0 до +6.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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