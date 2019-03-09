И снова ветер, снег и дождь: прогноз погоды до 15 марта

Март порадует белорусов, рассказали в программе «Плюс-минус» . По расчётам синоптиков, средняя температура по стране будет на 1 градус выше нормы. Вторая половина месяца, по предварительным прогнозам, сформируется за счет антициклонов.

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Первую половину недели под влиянием активных атмосферных фронтов от циклона, центр которого будет смещаться с акватории Балтики на северо-запад европейской части России, ожидается большое количество осадков в виде мокрого снега и дождя. Также прогнозируется довольно ветреная погода. Температурный фон в ночные часы – от 0 до ­7-8, днём температура воздуха прогнозируется слабоположительная: от 0 до +6.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Каким будет лето, станет ясно в четверг: народные приметы на неделю до 15 марта

Зимой было на 1,5 градуса теплее нормы. Таким же ожидается и март

2018 год стал одним из самых тёплых за почти 75 лет

Как подготовить семена для посадки? Советует Иван Русских

В Москве +3, в Киеве +12. Погода в Европе до 15 марта