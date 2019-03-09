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«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему занятости

09 марта 2019 16:46
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Новости Беларуси. Герой нашего сюжета совершил резкий карьерный взлет, сам того не ожидая. По настоянию супруги житель Горок Александр Потапов отправился на заседание районной комиссии по содействию занятости населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итоге буквально за пару часов мужчина сменил статус безработного на руководителя центра физкультурно-оздоровительной работы. И такие случаи продвижения по карьерной лестнице для Беларуси не редкость. Корреспондент Юрий Прокопенко продолжит тему.

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему занятости-1

Юрий Прокопенко, СТВ:
Горецкий центр физкультурно-оздоровительной работы – это несколько кабинетов на городском стадионе. Один из них – кабинет директора – пустовал почти два месяца. И вот сейчас в должности осваивается новый руководитель.

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему занятости-4

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему занятости-6

Кабинет и сейчас, в основном, пустует – говорит Александр Потапов. Новому директору больше по душе работа с людьми на местах. В его подчинении – почти два десятка тренеров, которые проводят занятия по всему району.

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему занятости-9

Иван Высоцкий, тренер Горецкого центра физкультурно-оздоровительной работы:
Нормально тренировал детей, много ходило раньше. Ну а в остальном время покажет. Думаю, что директорами не рождаются – ими становятся.

Работа в спорте для Александра Потапова не чужая. Бывший футболист и тренером успел поработать, и учителем физкультуры, и даже рабочим на стройке в России. Но больших денег не заработал и вернулся домой.

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему занятости-12

Александр Потапов, директор Горецкого центра физкультурно-оздоровительной работы:
Сам искал себе работу. А тут жена вычитала в газете, что можно сходить в комиссию по трудоустройству. Пошел на комиссию и вышел директором ЦФОР.

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему занятости-15

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему занятости-17

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему занятости-19

Сейчас в зоне ответственности Александра Потапова – 10 видов спорта. Особые успехи у юных хоккеистов. Команда «Мираж» недавно выиграла в области, а игроки «Сокола» стали вторыми в финале национального турнира «Золотая шайба». Но ставку новый руководитель делает на развитие массового спорта.

Александр Потапов:
Сейчас собираемся проводить спартакиаду города, клубов села. И будем делать всё, чтобы представить достойно наш район на области.

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему занятости-22

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему занятости-24

В Горецком районе проблем с трудоустройством нет. Уровень безработицы – всего 0,1 %, а в банке вакансий – 250 предложений. В большинстве своем люди требуются сельхозорганизациям.

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему занятости-27

Сергей Прудников, заместитель председателя Горецкого райисполкома:
Приходят люди, которые не всегда обращаются в центры занятости. И здесь им предлагаются с учетом членов комиссии (а на комиссию приглашаются руководители предприятий, организаций, кадровые, юридические службы), для того, чтобы они могли предложить те вакансии, которые появляются. А банк вакансий меняется каждые пять дней.

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему занятости-30

«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему занятости-32

Комиссии по содействию занятости населения созданы в каждом городе и районе страны. В Горецком она собирается не реже двух раз в месяц. Соискателя работы выслушают и сделают предложение. Эффективность такой формы трудоустройства высока. Многие здесь же получают направления и меняют статус безработного.

# Государственная политика в области занятости # общество # Юрий Прокопенко # Иван Высоцкий # Александр Потапов # Сергей Прудников # Фотофакт

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