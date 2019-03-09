«Пошёл на комиссию и вышел директором ЦФОР». Как в Горках решают проблему занятости

Новости Беларуси. Герой нашего сюжета совершил резкий карьерный взлет, сам того не ожидая. По настоянию супруги житель Горок Александр Потапов отправился на заседание районной комиссии по содействию занятости населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В итоге буквально за пару часов мужчина сменил статус безработного на руководителя центра физкультурно-оздоровительной работы. И такие случаи продвижения по карьерной лестнице для Беларуси не редкость. Корреспондент Юрий Прокопенко продолжит тему.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Горецкий центр физкультурно-оздоровительной работы – это несколько кабинетов на городском стадионе. Один из них – кабинет директора – пустовал почти два месяца. И вот сейчас в должности осваивается новый руководитель.

Кабинет и сейчас, в основном, пустует – говорит Александр Потапов. Новому директору больше по душе работа с людьми на местах. В его подчинении – почти два десятка тренеров, которые проводят занятия по всему району.

Иван Высоцкий, тренер Горецкого центра физкультурно-оздоровительной работы:

Нормально тренировал детей, много ходило раньше. Ну а в остальном время покажет. Думаю, что директорами не рождаются – ими становятся. Работа в спорте для Александра Потапова не чужая. Бывший футболист и тренером успел поработать, и учителем физкультуры, и даже рабочим на стройке в России. Но больших денег не заработал и вернулся домой.

Александр Потапов, директор Горецкого центра физкультурно-оздоровительной работы:

Сам искал себе работу. А тут жена вычитала в газете, что можно сходить в комиссию по трудоустройству. Пошел на комиссию и вышел директором ЦФОР.

Сейчас в зоне ответственности Александра Потапова – 10 видов спорта. Особые успехи у юных хоккеистов. Команда «Мираж» недавно выиграла в области, а игроки «Сокола» стали вторыми в финале национального турнира «Золотая шайба». Но ставку новый руководитель делает на развитие массового спорта. Александр Потапов:

Сейчас собираемся проводить спартакиаду города, клубов села. И будем делать всё, чтобы представить достойно наш район на области.

В Горецком районе проблем с трудоустройством нет. Уровень безработицы – всего 0,1 %, а в банке вакансий – 250 предложений. В большинстве своем люди требуются сельхозорганизациям.

Сергей Прудников, заместитель председателя Горецкого райисполкома:

Приходят люди, которые не всегда обращаются в центры занятости. И здесь им предлагаются с учетом членов комиссии (а на комиссию приглашаются руководители предприятий, организаций, кадровые, юридические службы), для того, чтобы они могли предложить те вакансии, которые появляются. А банк вакансий меняется каждые пять дней.